Путин и Лукашенко сыграли в хоккей в составе одной команды: видео

Путин и Лукашенко сыграли в хоккей в составе одной команды: видео

Участие в потешном матче приняли известные хоккеисты советских времен.

После состоявшихся в среду, 29 декабря, переговоров в Петербурге президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко вышли на лед в спорткомплексе в пригородном поселке Стрельня, чтобы сыграть в хоккей.

Об этом сообщает Telegram-канал Shot, опубликовав видео с момента этой игры.

Как видно на опубликованных кадрах, Путин вышел в форме под своим традиционным номером 11, у его белорусского коллеги номер на форме был 01. Оба лидера государств играли за одну команду, но их белые футболки имели разные надписи: "Россия" — у Путина и "Беларусь" – соответственно у Лукашенко.

Участие в этом потешном матче приняли также известные еще с советских времен хоккеисты, в частности, Фетисов, Ковальчук, Касатонов, Федоров и другие.

По информации издания, болеть за Лукашенко пришла его собака — шпиц Умка.

Напомним, в среду, 29 декабря, во время переговоров в Санкт-Петербурге президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко была подтверждена предварительная договоренность о проведении российско-белорусских военных учений.

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