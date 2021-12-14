Путин и Макрон во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины — Кремль

Путин и Макрон во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины — Кремль

Разговор глав Франции и РФ состоялся по инициативе Макрона.

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин 14 декабря провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили ситуацию вблизи украинских границ.

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Владимира Путина.

Как говорится, переговоры состоялись по инициативе французского лидера. В ходе разговора, как говорится на сайте президента страны-агресора, Путин заявил о том, что Киев якобы нарушает Минские соглашения.

" Владимир Путин привел конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений, которые являются безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса. Отмечено также, что украинская власть намеренно обостряет обстановку на линии столкновения, причем при попустительстве ряда западных стран. Кроме того, происходит закачка Украины современной оружием, создающим прямую угрозу безопасности России" — говорится в заявлении Кремля.

Во время беседы Путин вновь настаивал на немедленном запуске международных "переговоров для гарантирования исключения продвижения НАТО на Восток и размещения вооружений в Украине, угрожающих России вооружений".

Как сообщают СМИ, п резидент Украины Владимир Зеленский, новый канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон могут встретиться перед саммитом «Восточного партнерства» 15 декабря.

Напомним, Россия угрожает войной, если США и НАТО не примут их требования.

Ранее замминистра иностранных дел России отмечал, что НАТО столкнется с "тяжкими последствиями" в случае расширения на восток. Также в Министерстве иностранных дел РФ призвали НАТО официально отказаться от декларации 2008 года по поводу стремления Украины и Грузии стать членами Альянса.

Впрочем, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подверг критике это требование, подчеркнув, что "отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников НАТО и Украина — и никто другой".

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