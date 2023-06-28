Путин и Медведев – геи: экс-КГБшник шокировал заявлением об ориентации диктатора и назвал его "избранников"

Экс-сотрудник Комитета госбезопасности СССР Сергей Жирнов утверждает, что Владимир Путин — гомосексуалист и у него были отношения с Дмитрием Медведевым.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал, как российский диктатор встретился со своей женой Людмилой, а также шокировал общественность заявлением, что Путин – гей.

Об этом Жирнов рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Как Путин стал геем

"...у него другие люди, мальчики в которых он влюбляется, там Дима Медведев и другие, Ролдугин (советский и российский виолончелист Сергей Ролдугин), у него много...", – сказал Жирнов.

Гордон уточнил у собеседника, действительно ли Путин является геем, и получил такой ответ: "Конечно, а что вы сомневались в этом?" По словам Жирнова, Медведев тоже гей.

"Путин в 90-м году, когда вернулся из Дрездена, он сел "под крышу" Ленинградского университета в качестве какого-то помощника ректора по международным связям, а это значит, что он вышел в действующий резевр КГБ и был, строго говоря, ответственным за вербовка преподавателей и студентов. Медведев тогда был молодым доцентом, только-только защитившим кандидатскую диссертацию, Путин его завербовал как агента КГБ, а дальше у них были встречи — у "опера" с агентом..., на конспиративной квартире. Дальше пауза длинная. Все. Вы можете себе представить, чем они там занимались, на этой конспиративной квартире", – утверждает экс-КГБшник.

По словам экс-разведчика, в КГБ об этих "предпочтениях" Путина знали, но это никого не удивляло, потому что "не один он там такой был".

Также эксперт рассказал, как Путин мог стать гомосексуалистом.

"Путин — маленький парень. Он живет во дворе. Он хилый. Он — "шестерка". А "шестерка" — это все, что угодно. Не исключено, что его использовали как сексуальный объект. Ему это надоело и он пошел на борьбу. А борьба – это мужская компания. Душ до занятий и после, раздевалка – все голышом", – рассуждает Жирнов.

В 2006 году на встрече с детьми Путин неожиданно поцеловал мальчика в живот / Фото: скриншот с видео

Женитьба

Жирнов утверждает, что Путин женился только для того, чтобы уехать за границу.

"Путину капают на мозги по поводу бракосочетания, он находит себе какую-то медичку, все у них готово к росписи. И она не просто убегает из-под венца, а просто накануне свадьбы. Потом он никого не мог найти. И возникает Людмила. При чем не он ее нашел, а она его", – рассказывает бывший работник КГБ.

По его словам, Людмила Путина ухаживала за будущим мужем 3,5 года, а он от нее убегал.

"Она, кстати потом намекала, что не каждый раз и нечасто у них выходило в постели", — утверждает Жирнов.

Роман с Кабаевой

Что касается романа Путин с гимнасткой Кабаевой, то Жирнов не верит в это.

"Ни слова не верю. Ни в (общих с Путиным. – Ред.) детей", – убеждает он.

Ранее Сергей Жирнов назвал имена двух человек, которых опасается Путин.

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