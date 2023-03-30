Путин и Орбан побить горшки: Россия внесла Венгрию в список "недружественных стран"

Раньше Венгрия отказалась арестовывать Путина, если он посетит страну.

Россия внесла Венгрию в список "недружественных стран". Причиной такого решения называют, что будто бы Будапешт "подписался под всеми антироссийскими санкционными ЕС".

Об этом заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.

"В какой-то степени Будапешту это удается (защитить свои интересы – пропагандисты), но факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго выполнять. Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши меры в ответ", — цитирует его пропагандистское СМИ.

Дипломатические отношения Венгрии и России

Напомним, правительство Венгрии подтвердило информацию о своем вето на совместное заявление относительно выданного Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

Затем в Будапеште заявили, что не будут арестовывать российского преступника Владимира Путина, если тот посетит страну. В правительстве объяснили, что якобы для этого нет законных оснований.

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