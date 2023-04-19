Путин и пионеры – диктатор попросил изменить название детской организации

Диктатор "попросил подумать" чиновницу и изменить название организации детей и молодежи "Движение первых".
Глава Кремля Владимир Путин во время доклада вице-премьера Голиковой остановил ее и попросил уточнить название детской организации, о которой говорилось. Ему не понравилось название организации детей и молодежи "Движение первых", поэтому он предложил вариант "Пионеры".
Об этом шла речь в российском телеграмм-канале "Холод".
"Первые это что такое? Это пионеры, да?" – спросил Путин Голикову.
Она ответила, что "по старинке" движение можно назвать и так.
"По-старому, по-новому, как было, так и есть, от этого никуда не деться. Этот термин, это название в отличие от комсомола — коммунистический союз молодежи — лишен какой-то идеологической окраски. Подумайте над этим, пожалуйста, хорошо? " – сказал Путин.
Голикова напомнила, что название "Движение первых" дети выбрали сами.
"Хорошо, хорошо, я знаю об этом, но когда мы сейчас это используем, нужно просто подумать и с ребятами посоветоваться, хорошо?" – настоял Путин.
Голикова согласилась.
Напомним, еще в 2022 году диктатор Путин согласился возглавить наблюдательный совет российского движения детей и молодежи. Он считает, что такая работа пойдет на пользу ему и его коллегам.
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