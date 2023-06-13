Путин и Шойгу поссорились: глава Кремля демонстративно унизил министра обороны (курьезное видео)

Журналист отметил, что раньше Путина и Шойгу связывали тесные отношения, проводили вместе много времени.
Российский президент-диктатор Владимир Путин демонстративно унизил министра обороны Сергея Шойгу. Это произошло в понедельник, 12 июня, во время посещения Центрального военного госпиталя им. Вишневского в Подмосковье, где хозяин Кремля вручил госнаграды оккупантам.
Видео публикует телеграмм-канала News Kremlin.
Журналисты обратили внимание, как глава Кремля демонстративно повернулся спиной к министру обороны Сергею Шойгу. Тот в свою очередь остался беспомощно стоять и не знал, что ему делать.
"Путин демонстративно повернулся спиной к Шойгу, который остался беспомощно стоять. Это курьезная сцена заставила Шойгу выглядеть неловко! Путин унижает своего министра обороны ", – пишет журналист российской службы BILD Марк Оливер Рюле.
Он напоминает, что раньше Путина и Шойгу связывали тесные отношения, проводили вместе много времени и ездили на отдых. Однако теперь Минобороны РФ все больше критикуют из-за неудач в Украине.
"По мнению экспертов, Путин хотел бы, чтобы гнев населения и особенно солдат был направлен на Шойгу, а не на него самого", – выразил такое мнение Марк Оливер Рюле.
Как сообщалось ранее, Лукашенко назвал причины, по которым возможно использование ядерного оружия из Беларуси.
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