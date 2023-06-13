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Путин и Шойгу поссорились: глава Кремля демонстративно унизил министра обороны (курьезное видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
4185
Время на прочтение
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Путин и Шойгу поссорились: глава Кремля демонстративно унизил министра обороны (курьезное видео)

Путин демонстративно унизил министра обороны Сергея Шойгу / Фото: Associated Press

Журналист отметил, что раньше Путина и Шойгу связывали тесные отношения, проводили вместе много времени.

Российский президент-диктатор Владимир Путин демонстративно унизил министра обороны Сергея Шойгу. Это произошло в понедельник, 12 июня, во время посещения Центрального военного госпиталя им. Вишневского в Подмосковье, где хозяин Кремля вручил госнаграды оккупантам.

Видео публикует телеграмм-канала News Kremlin.

Журналисты обратили внимание, как глава Кремля демонстративно повернулся спиной к министру обороны Сергею Шойгу. Тот в свою очередь остался беспомощно стоять и не знал, что ему делать.

"Путин демонстративно повернулся спиной к Шойгу, который остался беспомощно стоять. Это курьезная сцена заставила Шойгу выглядеть неловко! Путин унижает своего министра обороны ", – пишет журналист российской службы BILD Марк Оливер Рюле.

Он напоминает, что раньше Путина и Шойгу связывали тесные отношения, проводили вместе много времени и ездили на отдых. Однако теперь Минобороны РФ все больше критикуют из-за неудач в Украине.

"По мнению экспертов, Путин хотел бы, чтобы гнев населения и особенно солдат был направлен на Шойгу, а не на него самого", – выразил такое мнение Марк Оливер Рюле.

Путин демонстративно унизил Шойгу (видео)

Путин демонстративно унизил Шойгу (видео)

Как сообщалось ранее, Лукашенко назвал причины, по которым возможно использование ядерного оружия из Беларуси.

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Дата публикации
Просмотры
4185
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