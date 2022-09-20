Путин и Шойгу, вероятно, обратятся к русскому народу: что известно

О чем именно будет говорить Путин пока не известно. Российский президент может сказать о подготовке к так называемым "референдумам" на оккупированных территориях, в частности, в самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщило российское агентство РБК со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации Путина.

Стало известно также, что с обращением может выступить и министр обороны России Сергей Шойгу. Тема его выступления тоже пока неизвестна. Обращение Путина и Шойгу возможно состоится в 20:00 по местному времени.

Между тем, СМИ сообщают, что Елисейский дворец срочно пригласил телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором Владимиром Путиным. Вероятно, тема будет касаться тех же "референдумов".

Напомним, в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" заявили о планах как можно быстрее провести так называемые "референдумы" о вхождении этих регионов в состав России. оккупанты даже определились с датами — с 23 по 27 сентября этого года.

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