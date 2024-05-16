Путин и Си Цзиньпинь пытаются "протолкнуть" свою идею окончания войны в Украине

Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия настаивают на "политическом решении" войны в Украине.

Китай и Россия выступают за политическое урегулирование войны в нашем государстве. Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции лидера КНР Си Цзиньпиня и российского диктатора Путина.

Об этом пишет BBC.

Как отмечается, Путина находится с визитом в Китай. Там он встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.

Вместе они подписали общую декларацию. В то же время на пресс-конференции лидеры говорили об углублении связей Китая и РФ и сотрудничестве в сфере торговли и основных внешнеполитических вопросов.

Кроме того, речь шла о войне, которую РФ развязала против Украины. Китай ее называет "кризисом".

Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия настаивают на "политическом решении" войны в Украине. Со своей стороны Путин выразил благодарность за "усилие Китая по урегулированию украинского кризиса". Однако никакие подробности и дальнейшие шаги лидер КНР не назвал. Путин же сказал, что проинформирует Си о ситуации на поле боя.

В то же время, заявление Си Цзиньпиня появилось на фоне обеспокоенности Запада тем, что Китай укрепляет российскую экономику и поставляет компоненты вооружений для войны в Украине. Китай стал основным экспортным рынком для поставок энергоносителей, поддерживающих казну Кремля.

Си и Путин и делегации провели около 45 минут переговоров. На пресс-конференции Путин заявил, что дискуссии были "теплыми и общительными" и продемонстрировали важность отношений между двумя странами.

Он сказал, что обе страны работают над созданием "многополярного мира" и что многие их подходы к глобальным и региональным проблемам схожи.

Напомним, что президент России Владимир Путин прибыл в Пекин 16 мая и начал переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином в "малой группе".

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