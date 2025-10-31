Ядерный взрыв

В мире снова запахло холодной войной. Спустя всего несколько часов после того, как российский диктатор Владимир Путин похвастался успешным тестом новой ядерной торпеды «Посейдон», президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону начать испытания американского ядерного оружия.

Об этом пишет CNN.

«Я поручил Министерству войны начать испытание нашего ядерного оружия на равных условиях с другими странами», — заявил Трамп.

Его заявление появилось накануне встречи с лидером Китая Си Цзиньпином, но президент США подчеркнул, что решение «не имеет отношения к Китаю», а связанное с другими — очевидный намек на Москву.

«Посейдон» и «Сатана-2»: демонстрация силы Путина

В ходе визита в военный госпиталь в Москве Путин сообщил, что Россия впервые испытала ядерную торпеду «Посейдон» — оружие с ядерным двигателем, которое, по его словам, имеет «непревзойденную дальность более 9000 км» и «практически невозможно для перехвата».

«Мощность „Посейдона“ значительно превышает наши самые современные межконтинентальные ракеты», — заявил российский лидер.

Он также намекнул на быстрое развертывание межконтинентальной ракеты «Сармат» (известной как «Сатана-2») — системы, считающейся самой смертоносной в мире.

Это уже второе за неделю кичливость Кремля новыми видами оружия. Накануне Путин сообщил об успешном испытании крылатой ракеты «Буревестник», работающей на ядерном топливе и способной летать «почти без ограничений по времени и расстоянию».

Хотя эксперты сомневаются в технической жизнеспособности таких систем, у ядерной риторики Кремля вполне очевидная цель — давление на Запад и Украину.

Аналитики отмечают, что Москва использует ядерные заявления не только для запугивания, но и как инструмент политического влияния — способ принудить Вашингтон и союзников к уступкам в вопросе Украины.

Когда Путин не увидел желаемых результатов, он, по сообщениям, организовал демонстрационные «учения ядерной триады», показательно запустив ракеты с суши, моря и воздуха.

«Путину не стоит этим хвастаться. Ему нужно закончить войну, которая должна была длиться неделю, а длится уже четвертый год», — сдержанно отреагировал Дональд Трамп.

Но новое объявление об испытании «Посейдона» стало последней каплей — и, похоже, подтолкнуло Белый дом к решению возобновить собственные ядерные тесты, впервые за десятилетия.

Опасный баланс

Срок действия последнего крупного договора о контроле над ядерными вооружениями — СНВ-III — истекает в феврале 2026 года. Без нового соглашения оба государства окажутся в условиях фактической гонки вооружений.

«То, что, возможно, было задумано Кремлем как способ подкрепить свои аргументы по Украине, возможно, погрузило нас всех в новую, опасную и непредсказуемую эру», — подытожило издание.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп объявил, что поручил Министерству обороны «немедленно начать испытание ядерного оружия США».