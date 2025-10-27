Дональд Трамп и Путин / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин продолжат двигаться по пути эскалации, что может привести к открытому конфликту России со странами Запада.

Об этом в прямом эфире телеканала Эспрессо заявил украинский журналист и публицист Виталий Портников.

«Я думаю, что будет ужесточение давления. И санкционного, и, возможно, будут какие-нибудь решения по оружию», — предположил Портников.

Реклама

Он отметил, что Трамп уже принял решение и в течение нескольких недель будет наблюдать за реакцией Кремля.

«То есть, что он будет делать? Он сейчас принял решение. Будет две недели или три смотреть, как Путин отреагирует. Будет ждать конструктивной реакции от Путина. Путин не будет реагировать конструктивно, а будет говорить: „Мы еще две ракеты запустим“. Он будет вводить новые санкции», — отметил журналист.

По мнению Портникова, в ближайшее время ключевую роль в санкционной политике будет играть министр финансов США Скотт Бессент.

«Какой, кстати, мне такое впечатление давно хотел. У него такое настроение. И, наконец, ему дали возможность. У него уже есть все на столе, что можно совершать. Будут новые санкции. Путин снова будет реагировать: „Ах, да, Россия, русские не сдаются“», — подчеркнул Портников.

Реклама

Журналист также напомнил о любимом выражении Путина, что «суверенное государство не может принимать решения под давлением». Портников высмеял такую риторику Кремля.

«Мы можем Путину тоже самое сказать, что мы вообще живем. Дмитриев уже говорит, что он всем дарит цитаты Путина на шоколадных конфетах. Вот и у нас есть такая конфета, где написано, что суверенное государство не может принимать решения под давлением, так что прекратите давление. Будет это, и они все время будут идти дальше на пути к дальнейшей эскалации. Вопрос в том, не вызовет ли войну России и Запада», — иронизировал он.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет встречаться с российским диктатором Путиным, пока не будет «полного понимания заключения соглашения о мире в Украине».

Мы ранее информировали, что президент Финляндии призвал лидеров ЕС продолжать постоянную коммуникацию с администрацией США, чтобы помешать России повлиять на позицию Трампа по поводу войны в Украине.