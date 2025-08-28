Путин и Зеленский не готовы положить конец войне: у Трампа анонсировали следующие шаги

Белый дом / © Associated Press

Глава Кремля Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский не готовы самостоятельно покончить с войной. Такое мнение высказали в Вашингтоне.

Об этом говорилось в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт после ударов РФ по Киеву и другим городам и регионам нашей страны 28 августа, передает Sky News.

«Путин и Зеленский не готовы самостоятельно покончить с этой войной. Трамп позже сделает несколько дополнительных заявлений по этому поводу», — отметила она.

Напомним, что во время этого брифинга Кэролайн Левитт сначала даже не упомянула о российской атаке, сосредоточившись на внутренних американских темах. Однако, когда ей задали вопрос об ударе по Киеву, она отметила, что эта атака — не новость и неожиданность для Дональда Трампа.

Ночь против 28 августа, когда РФ ударила беспилотниками и ракетами, показала самую сложную ситуацию в Киеве. В столице по состоянию на вечер 28 августа стало известно о 19 погибших. Уничтожена пятиэтажка, повреждена миссия ЕС и т.д.