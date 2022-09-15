Российский диктатор Владимир Путин, уехавший в Узбекистан на саммит Шанхайской организации сотрудничества, занимался нецарским делом. Глава Кремля принял участие в церемонии посадки деревьев руководителями стран-участниц встречи.

Хотя, чтобы Путин чувствовал себя как дома, по-богатому, он сажал дерево Российской Федерации с помощью золотой лопаты.

Фото с церемонии посадки дерева России обнародовала пресс-служба Кремля.

Видео, как хозяин Кремля сажал деревце, публикуют российские средства массовой пропаганды. На кадрах видно, как Путин, одетый в костюм и обутый в классические туфли, сначала взглянул на дерево, тогда взял в руки золотую лопату, закопал дерево и полил его из золотого ведра. Рядом с деревом поставили табличку с надписью: "Дерево посажено президентом РФ В. Путиным 15 сентября 2022 года".

В посадке деревьев также приняли участие президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садир Жапаров, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев как главы делегаций государств – членов ШОС, а также самопрогол. Лукашенко, президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси и президент Монголии Ухнагийн Хурелсух как главы делегаций государств – наблюдателей в ШОС.

Напомним, по мнению военных экспертов, окружение президента России Владимира Путина начинает "раскачивать лодку", чтобы заставить ее избрать себе преемника и уйти в отставку.

Неожиданно - чем Украине выгодна встреча Путина с лидером Китая

Читайте также: