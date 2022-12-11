Путин идет на эскалацию войны в Украине, чтобы выжить — The Guardian

Путин может в ближайшее время усилить давление на Украину, считает аналитик.

Президент РФ Владимир Путин не просто будет продолжать удары по украинской энергетической инфраструктуре. От него также следует ожидать попыток повысить ставки с помощью асимметричных и невоенных методов, чтобы увеличить цену для Киева и его поклонников.

Об этом пишет обозреватель The Guardiаn Саймон Тисдал.

Также российский лидер, по мнению аналитика, будет продолжать наносить вред Украине на дипломатической арене. Примером тому стала ситуация с Венгрией, которая заблокировала важный для Украины транш.

"Предположение, что истощенные войска России уже сделали худшее, что могут, и не способны на дальнейшую эскалацию, звучит самодовольно. Поскольку Путин с опозданием понимает, что он не может забрасывать бомбами Киев, чтобы заставить его подчиниться, он все больше полагается на "глобализацию" "войны", — считает Тисдал.

По его словам, Владимир Путин может пойти на серьезную эскалацию уже не только для того, чтобы сберечь политическое лицо, но и ради физического выживания. Поэтому обострять ситуацию он сразу на двух фронтах: идеологическом и военном.

Также британский аналитик считает, что любые попытки закончить войну бессильны, пока Владимир Путин существует минимум как политическая фигура.

"Пока Путин у власти и продвигает фантазии о российской глобальной империи, грабя суверенные украинские земли, путь вперед заблокирован. Падение Путина — предпосылка долгосрочного мира", — добавил он.

Напомним, накануне Владимир Путин заявил, что война в Украине может затянуться на длительный срок.

После этих заявлений аналитики американского Института изучения войны сообщили, что Путин заставляет россиян ждать затяжную, изнурительную войну в Украине, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных территорий.

Советник офиса президента Алексей Арестович рассказал, что премьер Индии Нарендра Моди отказался встречаться с диктатором Путиным, поскольку считает его неудачником. Также Арестович считает, что российского диктатора может не стать уже к апрелю 2023 года.

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