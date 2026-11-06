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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Путин идет на откровенный конфликт еще с одной страной: США отправляют войска к ее границам

США отправляют морских пехотинцев в Балтийское море для совместной с Финляндией обороны критической инфраструктуры от гибридных атак и подводных диверсий России.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Путин

Путин / © Associated Press

Кремль усугубляет эскалацию в Балтийском регионе, провоцируя очередной виток напряженности и фактически идя на откровенный конфликт с Финляндией. В ответ на растущую угрозу российских подводных диверсий Соединенные Штаты направляют группу морских пехотинцев в Балтийское море.

Группа из 48 военнослужащих 2-го разведывательного батальона 2-й дивизии морской пехоты США будет действовать вместе с Береговой бригадой Финляндии в рамках миссии НАТО Baltic Sentry, пишет TechRadar.

Технологический отпор подводным диверсиям РФ

Главная задача американских разведчиков — не огневая сила, а высокотехнологичная разведка и наблюдение. Морпехи будут использовать беспилотные авиационные системы и прибрежные сенсоры для передачи данных в реальном времени в объединенный центр НАТО.

Командующий силами морской пехоты США в Европе и Африке генерал-майор Дэниел Шипли заявил, что совместная работа с финскими союзниками позволит создать «слаженную и смертоносную команду для сдерживания гибридных угроз в прибрежной зоне Балтики».

Гибридная война России против европейской инфраструктуры

Переброска сил произошла на фоне целой серии подозрительных инцидентов в Балтийском море:

  • Повреждение кабелей

В ноябре 2024 года в море было оборвано два волоконно-оптических кабеля, а на Рождество поврежден силовой кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией вместе с четырьмя телекоммуникационными линиями.

  • Российские «прокси»

Расследование журналистов зафиксировало более 500 случаев, когда 17 российских траулеров долго зависали над подводными кабелями между Британией, Европой и США.

  • Обучение подводному саботажу

Весной 2026 года союзники НАТО сорвали обучение российскому спецподразделению GUGI возле Свальбарда, где испытывали устройство для незаметного перерезания кабелей.

Кроме этого, Москва прибегает к систематическим нарушениям воздушного пространства стран Балтии, устраивает поджоги из-за спецслужб в Эстонии и угрожает ядерным оружием в случае попыток изолировать Калининград.

Позиция НАТО и США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг ядерные угрозы Кремлю, подчеркнув: «Если что-то произойдет, мы готовы дать отпор». Несмотря на просьбу Пентагона в страны Балтии избегать излишней публичной эскалации, присутствие американских морпехов рядом с финскими военными посылает четкий сигнал Москве: критическая инфраструктура союзников находится под круглосуточной защитой.

Напомним, президент Финляндии Александер Стубб оценил риск прямой агрессии России против своей страны. В то время как президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что Россия может распространить свою войну за пределы Украины, Стубб выбирает более спокойный тон и не разделяет опасений, что РФ нападет на его страну.

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