Король Чарльз III во время визита в США выступил в Конгрессе, где призвал поддерживать Украину. Мы рассказывали, что поэтому россияне начали унижать монарха и обзывать его. Политический эксперт Андрей Городницкий решил проанализировать, кого Трамп уважает больше: короля Чарльза или Владимира Путина.

Король Великобритании Чарльз III ныне в своем первом официальном государственном визите в США. Он уже успел закрепить отношения с Дональдом Трампом, обменяться подарками и выступить в Конгрессе США.

Очевидно, что Дональд Трамп уважает британского монарха и даже пытается дотянуться до него. На странице Белого дома даже публиковали фото Трампа и короля Чарльза с подписью: «два короля».

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, предполагает, что на самом деле есть вопрос в том, кого Трамп уважает больше: российского диктатора Владимира Путина или монарха Великобритании Чарльза. Особенно учитывая тот факт, что с Путиным Трамп общается гораздо чаще.

Эксперт отметил, что мировые политики неоднократно призывали США больше помогать Украине, однако у монарха это получилось гораздо лучше, когда он сорвал аплодисменты Конгресса после своего заявления о необходимости поддержки Украины.

«Трамп очень стереотипно мыслит об огромном количестве мировых событий. В частности, о Букингемском дворце. Было видно, что он относится к королю совсем по-другому. Для него это нечто удивительное. В этом случае, возможно, это будет немного убедительнее, чем другие слова других персоналий», — говорит Городницкий.

С другой стороны, гораздо чаще Дональд Трамп общается с Путиным. Поэтому возникает вопрос, коммуникация с кем для президента США важнее.

Мы сообщали, что король Чарльз бросил своеобразный вызов Дональду Трампу, когда озвучил фразу о необходимости поддержки Украины.

Напомним, вчера британский монарх сделал Дональду Трампу необычный подарок с подтекстом. Чарльз подарил ему огромный латунный колокол с его именем.

Колокол, на котором выгравировано имя Трампа, на самом деле происходит из британской подлодки времен Второй мировой войны под названием «HMS Trump». Монарх красиво преподнес подарок и сообщил Трампу, что это колокол с корабля, который стал британо-американским ответом на рост нацизма в Европе.

Кроме этого, чтецы по губам определили, что в начале государственного визита Дональд Трамп предупредил короля Чарльза, что «Путин хочет войны». Монарх ответил, что они обсудят это позже.

