Путин ищет слабые места НАТО и меняет стратегию: какие страны под угрозой – The Telegraph

В условиях роста напряженности главная стратегическая цель президента России Владимира Путина – начать гибридную агрессию против НАТО там, где у Альянса самые слабые позиции. Последние месяцы показали, что из-за провала в Украине Кремль изменил стратегию и теперь делает ставку на ослабление и развал НАТО.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Из-за военной неудачи в Украине непосредственная угроза Польше и странам Балтии несколько снизилась, однако теперь Россия ищет слабое место НАТО. По всей видимости, новой точкой для дестабилизирующих усилий Москвы станут Балканы – самый слабый фланг НАТО, пишет издание.

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Так, на прошлой неделе группа вооруженных сербов устроила засаду на полицейский патруль в Косово, что закончилось непродолжительным боем и смертью одного полицейского и трех сербов. Эту эскалацию называют одной из самых серьезных с 2008 года, когда Косово провозгласило независимость от Сербии.

Лидеры Косово назвали это терактом. А президент Сербии Александар Вучич отрицал всякую причастность, пожаловавшись послу России в Сербии, что премьер-министр Косово Альбин Курти проводит "жестокую этническую чистку" при поддержке Запада.

"Эта эскалация – мечта Москвы. Сербия и Россия месяцами готовили сербов к эскалации в Косово, разжигая напряженность на Балканах, чтобы отвлечь внимание Запада от войны в Украине. Они заполонили информационное пространство пропагандой, повторяющей старые утверждения о том, что Косово принадлежит Сербии, такая риторика и раньше вызвала этническое насилие в регионе", – пишет издание.

Россия быстро воспользовалась этим инцидентом: российский представитель заявил, что "дополнительное давление Запада" ставит "весь Балканский регион на опасную грань". Действуя гибридными методами без направления своих войск в регион, Путин стремится достичь трех целей: отвлечь Запад от Украины, укрепить позиции Москвы в регионе и дать Кремлю рычаги влияния на западные государства, шантажируя их угрозой эскалации конфликта в регионе.

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НАТО объявило, что усиливает присутствие своих войск в Косово – Министерство обороны Великобритании передало командование армейским батальоном НАТО для оказания помощи – но оно должно сделать больше и быстро, чтобы подавить насилие и предостеречь Россию и Сербию.

"Еще один косовский кризис может легко перекинуться на Северную Македонию, государство-член НАТО, и будет иметь серьезные последствия для европейской обороны в то время, когда США отвлекаются предстоящими выборами. Несмотря на всеобщее военное преимущество НАТО, у него слабые позиции на Балканах, и Россия продолжает побеждать его там. Пора НАТО усилить свое присутствие в регионе и перевести Россию в оборону", – пишет The Telegraph.

Напомним, президент Латвии назвал три фактора, которые вынудят РФ прекратить войну в Украине.

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