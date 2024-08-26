"Путин исчезнет со своей элитой": у Зеленского ответили, какие процессы запустила операция на Курщине

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему сейчас россияне не встают на защиту своей страны и ответил, произойдет ли это в будущем.

Курская операция запустила процессы, подтолкнувшие россиян к осознанию невозможности главы Кремля Владимира Путина принимать важные и оперативные решения. Они также понимают, что мир не относится к РФ.

Об этом говорилось в разговоре советника главы Офиса президента Михаила Подоляка с "24 Каналом".

Он объяснил, почему российские граждане не намерены защищать свою страну. Пока они не готовы к бунтам, однако это произойдет вскоре, в результате чего Путин просто исчезнет из-за невозможности удержать власть.

По словам советника главы Офиса президента, россияне не воспринимают российского диктатора как человека, который может решить серьезные вопросы, ведь в РФ действует классическая авторитарная вертикаль. По этой системе россияне боятся, но в то же время им безразлично.

"Россияне живут в "лагере", где не воспринимаются протесты, национальных ценностей и желания защищать свою страну у этих людей, в отличие от Украины, нет. Курская операция не является быстрым процессом, в результате которой уже завтра в России могли бы происходить бунты и падать рейтинг Путина. В авторитарной стране рейтинг для диктатора ничто, когда он имеет силу власти, Путин считает, что у него силовая вертикаль, но она у него не столь мощная. – объяснил Подоляк.

Так же и сегодня, россияне в Курской области осознают, что их страна является инициатором войны и вернулась к ним другой стороной. Именно поэтому население страны-агрессора не будет вставать в защиту России.

До войны в Украине россияне могли свободно передвигаться по миру, они вели бизнес и покупали недвижимость. Сегодня к ним уже не относятся с уважением, ситуация усугубляется, а санкции продолжают работать.

"Это запущенные процессы, которые приведут к социальной катастрофе. Курская операция должна дать им ускорение. Россия пока не готова к революции, там нет лидеров для альтернативы Путина. Эта страна вскоре пройдет через грубый бунт и Путин исчезнет со своей элитой", — подчеркнул. Подоляк.

Напомним, политическая аналитика Ольга Курносова рассказала, как миру избавиться от диктатора Путина.

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