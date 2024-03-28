Путин использует риторику о терроризме для поддержки войны в Украине — аналитики ISW

Кремль стремится воспользоваться более широкими социальными страхами и гневом россиян после нападения на "Крокус Сити Холл", считают эксперты.

Российские власти усилят риторику о возможных западных и украинских угрозах, чтобы получить большую внутреннюю поддержку войны в Украине, особенно после теракта в "Крокус Сити Холл" под Москвой.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Следственный комитет и Генеральная прокуратура РФ заявили 27 марта, что рассмотрят обращение Госдумы о расследовании американского и западного финансирования и организации террористических атак против России. Официальные лица регулярно называют украинские удары по законным военным целям в оккупированной Украине и России терроризмом и постоянно утверждают, что западные лица помогают организовывать эти удары", – говорится в отчете.

Следовательно, Генпрокуратура и выступившие с этим обращением депутаты Госумы РФ прямо не ссылались на нападение в "Крокус Сити Холли". Однако кремлевские чиновники раньше связывали Украину и Запад с атакой. Кремль может воздержаться от официального обвинения, поскольку все имеющиеся у него доказательства продолжают указывать на то, что ИГИЛ с большей вероятностью несет ответственность за нападение.

"Кремль стремится воспользоваться более широкими социальными страхами и гневом россиян после нападения на "Крокус Сити Холл", изображая Украину, США и Запад как непосредственные террористические угрозы. Восприятие причастности Украины и Запада к нападению на "Крокус Сити Холл" увеличит внутреннюю поддержку войны поэтому российские чиновники будут ссылаться на более широкое понимание того, что они считают терроризмом, чтобы и дальше изображать украинцев террористами, а Запад — спонсором терроризма", — говорится в сообщении.

Напомним:

22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба перед началом выступления группы "Пикник". В ТРЦ вошли четыре человека и начали расстреливать всех на своем пути. В концертном зале террористы устроили пожар, поджег сиденья. После этого они скрылись на автомобиле.

ФСБ утверждает, что террористы планировали перейти украино-российскую границу и имели контакты на украинской стороне. ГУР еще в день теракта заявил, что атака под Москвой — это спланированная и сознательная провокация российских спецслужб, которая, наконец, закончится обвинениями в адрес Украины.

23 марта "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт и назвало его "жесточайшей за последние годы атакой".

24 марта суд в Москве арестовал четырех подозреваемых в совершении теракта.

По состоянию на 25 марта официальное число погибших достигло 133 человек.

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