Путин заявляет о нестабильной международной ситуации, в которой, как всегда, виноват Запад и США.

Российский диктатор Владимир Путин назвал повстанцев, в частности речь идет о Легионе "Свобода России и РДК, "очагами напряженности".

Об этом он сказал в среду, 24 мая, передают российские ЗМП.

"Мы видим, что современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности, в разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности. Накапливается негативный круг конфликта. Народы многих стран переживают драматические последствия, организованные извне переворотов", — заявил он.

Как сообщалось ранее, Легион "Свобода России" вместе с Российским добровольческим корпусом "демилитаризовали" мотострелковую роту из РФ и уничтожили их бронетехнику, пока Минобороны РФ заявляют о "разгроме" повстанцев.

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