Путин испугался влияния Пригожина и Кадырова: Данилов рассказал, как диктатор решил их убрать

По словам Алексея Данилова, регулярная российская армия не хочет иметь ничего общего с вагнеровцами.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что президент России Владимир Путин испугался влияния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и лидера Чечни Рамзана Кадырова, поэтому решил убрать их с информационного поля.

Об этом Данилов рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Путин испугался влияния, которое стал получать Пригожин, влияния, которое стал получать Кадыров. Поэтому на сегодняшний день там принято решение убрать информационно со всех каналов этих людей и сейчас делать упор именно на российское войско", – сказал секретарь СНБО.

По его мнению, отстранение Пригожина и Кадырова с информационного поля позволит поставить точку в вопросе их популярности в российском обществе.

"Но я могу сказать, что историю никуда мы с вами не денем. Мы понимаем, кто такие вагнеровцы, откуда они взялись, как они на территории Донецкой, Луганской, других областей творили тот беспорядок, и сегодня РФ очень хочется избавиться от этого. Это террористическая организация, как и вся Россия", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что в США в повестке дня стоит вопрос объявления ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Секретарь СНБО также сообщил, что российская армия не хочет иметь ничего общего с вагнеровцами.

Напомним, накануне в РФ вместо генерала Сергея Суровикина командующим войсками оккупантов в Украине назначили начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Заметим, что Суровикин близок к Пригожину и Кадырову. По словам военного эксперта Олега Жданова, между Пригожиным и Минобороны России идет политическая борьба. Так, кто из них сможет захватить Соледар – те и займут место возле Путина.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что между Минобороны с одной стороны и Пригожиным, Золотовым и Суровикиным с другой стороны началась публичная потасовка, что означает начало конца.

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