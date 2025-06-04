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Путин истерически отреагировал на предложение переговоров с Зеленским
Хозяин Кремля, который находится под ордером на арест МУС как военный преступник, заявил, что «не ведет переговоров с террористами».
Президент государства-агрессора Владимир Путин неадекватно отреагировал на предложение провести переговоры на высшем уровне с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Истерические заявления хозяина Кремля цитируют российские пропагандисты.
Комментируя возможность встречи с Зеленским, Путин вдруг обвинил высшее украинское руководство в организации «терактов» — подрыве мостов в Брянской и Курской областях, которые произошли в один день с атакой украинских дронов на российские военные аэродромы.
Хозяин Кремля заявил, что Украина хочет «запугать Россию».
В связи с этим Путин подверг сомнению возможность дальнейших переговоров по завершению войны.
«Кто вообще ведет переговоры с террористами»,— заявил военный преступник Владимир Путин, на которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест.
Российский президент также дал понять, что не намерен прекращать огонь, на чем настаивает Украина и ее союзники.
«За что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которые будут использованы для накачки западным оружием, для продолжения мобилизации и подготовки других террористических актов», — отметил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Кремля Владимиру Путину временное прекращение огня перед встречей на высшем уровне