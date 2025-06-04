Путин истерически отреагировал на предложение переговоров с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин / © ТСН

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Президент государства-агрессора Владимир Путин неадекватно отреагировал на предложение провести переговоры на высшем уровне с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Истерические заявления хозяина Кремля цитируют российские пропагандисты.

Комментируя возможность встречи с Зеленским, Путин вдруг обвинил высшее украинское руководство в организации «терактов» — подрыве мостов в Брянской и Курской областях, которые произошли в один день с атакой украинских дронов на российские военные аэродромы.

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Хозяин Кремля заявил, что Украина хочет «запугать Россию».

В связи с этим Путин подверг сомнению возможность дальнейших переговоров по завершению войны.

«Кто вообще ведет переговоры с террористами»,— заявил военный преступник Владимир Путин, на которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест.

Российский президент также дал понять, что не намерен прекращать огонь, на чем настаивает Украина и ее союзники.

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«За что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которые будут использованы для накачки западным оружием, для продолжения мобилизации и подготовки других террористических актов», — отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Кремля Владимиру Путину временное прекращение огня перед встречей на высшем уровне