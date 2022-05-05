Путин извинился перед премьер-министром Израиля за заявления Лаврова о Гитлере и "еврейской крови"

Российский диктатор Владимир Путин извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом за заявления главы российского МИД Сергея Лаврова.
Ранее Лавров заявил о том, что у "Гитлера была еврейская кровь, как и у Зеленского".
Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на канцелярию Беннета.
В разговоре с премьер-министром Нафтали Беннетом президент России Владимир Путин извинился за утверждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Адольф Гитлер имеет еврейское происхождение. Беннетт принял извениния Путина за высказывание Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения российского президента к еврейскому народу и памяти о Холокосе", — говорится в сообщении.
Также Беннет и Путин обсуждали ситуацию на "Азовстали". Российский диктатор соврал о том, что якобы РФ беспрепятственно позволяет выйти гражданским из заблокированного Мариуполя и повторил свое требование, что украинские защитники должны "сложить оружие".
В Кремле же информацию о том, что Путин извинился перед Беннетом за антисемитизм Лаврова не подтверждают.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом, во время которого осудил возмутительные заявления главы российского МИДа Сергей Лаврова об "антисемитизме евреев".
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