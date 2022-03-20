Путин как реинкарнация Гитлера: почему речь Зеленского перед Кнессетом станет поворотной в отношениях с Израилем

Путин как реинкарнация Гитлера: почему речь Зеленского перед Кнессетом станет поворотной в отношениях с Израилем

В своем выступлении украинский президент обратил внимание на нацистскую терминологию, используемую хозяином Кремля.

Глава группы по межпарламентским связям с государством Израиль, народный депутат Георгий Логвинский считает, что выступление президента Зеленского в Кнессете станет поворотным в истории отношений наших государств.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Зеленский в своем выступлении очень правильно отметил, что Украина сегодня на одной странице истории с Израилем.

“Мы – два народа, которых хотели и хотят уничтожить, но мы выстоим. У евреев Украины сегодня дежавю – 80 лет назад их хотели стереть с лица земли за то, что они евреи, а сегодня – за то, что они украинцы”, — отметил Логвинский.

По его мнению, депутаты Кнессета поняли это, а также были поражены тем, насколько похожа риторика Путина и вождя нацистской Германии.

“Абсолютным шоком стало для них то, что Путин как реинкарнация Гитлера использует даже ту же терминологию, что и 80 лет назад. Я уже получил много звонков от друзей-депутатов и израильских журналистов — "не может быть! Не может быть, что слова "окончательное решение", означающие Холокост, сегодня повторяются Путиным по отношению к украинцам. Может, друзья мои, к сожалению — Зеленский цитировал и призвал вас проверить первоисточник”, — заметил Георгий Логвинский.

Нардеп также зацитировал тот фрагмент из обращения Путина, где были использованы эти слова: “Но что хочу подчеркнуть и прошу обратить на это внимание: если бы наши войска действовали только на территории народных республик, помогли им освободить свою землю, это не стало бы ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ, не привело бы к миру и не ликвидировало бы коренные угрозы".

Логвинский считает, что эта фраза, которую напомнил президент Зеленский, стала точкой невозвращения, потому что "никогда не смогут простить израильтяне попытки повторения своей трагедии".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 20 марта, выступил перед парламентом Израиля. В своем выступлении он призвал помочь Украине и сравнил действия России с нацистской Германией.

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