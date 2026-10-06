Путин копирует Гитлера: историк объяснил, почему бомбардировки не сломят Украину

Путин и Гитлер

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Россия в войне против Украины использует стратегию, которую историк Этер Каддик-Адамс сравнивает с воздушной кампанией нацистской Германии против Великобритании в 1940 году. По его мнению, массированные удары по городам должны не только наносить физические разрушения, но и давить на моральное состояние населения.

«Странно, как Владимир Путин повторяет ошибку Гитлера, считая, что может победить храбрый народ с помощью постоянных воздушных атак», — пишет историк.

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«Блиц» против Британии: чего пытался добиться Гитлер

«Нацистская Германия рассчитывала, что масштабные авиаудары по британским городам заставят население требовать прекращения войны. Кампания, известная как “Блиц”, началась 7 сентября 1940 года с массированной атаки на Лондон», — рассказывает Каддик-Адамс.

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«В течение 57 ночей подряд немецкая авиация бомбила британскую столицу. Удары также приходились на Ливерпуль, Ковентри, Бирмингем, Плимут, Портсмут и другие города. За восемь месяцев „Блица“ погибли более 40 тысяч гражданских. Немецкие авианалеты уничтожили или повредили более миллиона домов, около половины из них — в Лондоне», — подчеркивает историк.

Несмотря на масштабные атаки, британцев не удалось заставить капитулировать.

«57 последовательных ночей воздушных бомбардировок не смогли взломать дух населения. Напротив», — отмечает Каддик Адамс.

Ярким примером стойкости британцев является история 44-летнего пожарного Джорджа Роксбурга. Во время немецкого налета на Лондон 29 декабря 1940 года он пробирался по крыше горящего здания The Daily Telegraph, унося тяжелую катушку пожарного шланга. Несмотря на опасность, Роксбург добрался до коллег, и вместе они потушили пожар.

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«Он чувствовал, как стекло хрустит под ногами, но продолжал двигаться, хотя знал, что с обеих сторон — пропасть», — вспоминает Каддик-Адамс.

Впоследствии Великобритания сама перешла к масштабным бомбардировкам немецких городов.

Удары по городам: историк проводит параллель с войной в Украине

Каддик-Адамс считает, что подобный подход сегодня использует Россия. По его словам, целями становятся не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура, исторические постройки, предприятия и городская среда.

Одним из примеров историк называет недавний удар по исторической части Киева, где расположено здание Национальной академии наук Украины. Во время атаки русский дрон попал в верхние этажи здания XIX века, нанеся пожар и значительные повреждения.

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Ранее российские атаки также повреждали исторические объекты столицы. По мнению Каддик-Адамса, такие удары имеют психологический эффект и призваны продемонстрировать гражданскому населению, что безопасного места вроде бы не существует.

Технологии изменились, стратегия осталась: от V-2 до «Гераней»

По мнению историка, изменились технологии, но сама логика воздушной войны частично остается схожей.

«Технологии изменились, но стратегия остается прежней. Гитлер верил в свое „чудо-оружие“, Путин верит в свои дроны. Но история показывает, что воздушные атаки сами по себе не выиграют войны», — отмечает Каддик Адамс.

Во время Второй мировой войны Германия использовала бомбардировщики, а в конце войны применила новое оружие — крылатую ракету V-1 и баллистическую ракету V-2. Несмотря на ожидания нацистского руководства, они не стали «чудо-оружием», которое могло бы изменить ход войны.

Современная Россия также продолжает усовершенствовать средства воздушного нападения. Каддик-Адамс называет среди новых образцов ударные дроны с реактивными двигателями Герань-4 и Герань-5.

«Это современный аналог V-1 и V-2. Россия надеется, что новые дроны станут переломным фактором, но результат будет таким же», — объясняет историк.

Удалось ли России сломать боевой дух украинцев

По словам Каддик-Адамса, у российских ударов нет признаков того, что им удалось сломать боевой дух украинцев.

«Так же моральный дух британцев не сломался во время воздушных налетов на их города во время Второй мировой войны, так и нет никаких признаков того, что украинцы сдаются», — подчеркивает историк.

«Как предыдущие поколения сопротивлялись бомбам Гитлера, так и дух лозунга „сохраняй покой и действуй дальше“ поддерживает Киев и другие города в их ежедневном испытании. Вопреки Путину», — завершает свой материал Этер Каддик-Адамс.

Между тем, Украина отвечает на российские атаки ударами по территории РФ. Сегодня Московская область оказалась под массированной атакой дронов: сообщалось о попадании по нефтеперерабатывающему заводу.

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