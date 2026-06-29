Путин копирует тактику нацистов: эксперт объяснила, почему Россия атакует украинские святыни

Путин / © Associated Press

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Россия все чаще наносит удары по украинским храмам, монастырям, синагогам и другим религиозным памятникам, используя тактику, которую в свое время применяла нацистская Германия.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследовательницу Атлантического совета (Atlantic Council) Мерседес Сапуппо, документирующую военные преступления РФ в Украине.

По словам эксперта, Кремль целенаправленно атакует объекты культурного и духовного наследия, чтобы деморализовать украинское общество и уничтожить его идентичность.

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«Нападения на религию и культурное наследие являются частью российской стратегии деморализации и разрушения общин», — отметила Сапуппо.

Она проводит параллели с политикой Третьего рейха, когда нацисты преследовали религиозные общины и уничтожали символы христианской и еврейской культуры. По мнению исследовательницы, сегодня Россия использует схожие методы, атакуя церкви, монастыри, мечети и убивая или преследуя религиозных деятелей.

Удар по Киево-Печерской лавре

Одним из последних примеров стала российская атака на Киево-Печерскую лавру — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО и один из важнейших духовных центров православного мира.

По данным ЮНЕСКО, с самого начала полномасштабного вторжения Россия уже повредила более 500 культурных и религиозных объектов в Украине.

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Сапуппо отмечает, что такие удары не случайны, а являются частью долгосрочной кампании по уничтожению украинского культурного и духовного наследия.

История повторяется

Особый символизм, по словам эксперта, имеет атака именно на Киево-Печерскую лавру. Во время Второй мировой войны комплекс уже испытал разрушения в период нацистской оккупации Киева. Теперь, спустя 85 лет, одна из величайших святынь Украины снова стала мишенью для агрессора.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сравнил российский удар по лавре с возможной атакой на собор Нотр-Дам в Париже.

«Для нас, французов, это равнозначно бомбардировке Нотр-Дама», — заявил он.

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В США готовят новые санкции

На фоне атак России на религиозные объекты группа американских конгрессменов продвигает законопроект Countering Russia’s War on Faith Act. Документ предусматривает усиленный мониторинг преследования христиан, мусульман и иудеев на оккупированных территориях Украины, а также санкции против российских чиновников, причастных к подобным преступлениям.

В Конгрессе отмечают, что за время полномасштабной войны Россия убила более 50 украинских священников, пасторов и других религиозных деятелей, а многих других похитила, пытала или незаконно удерживает.

Это может стать еще одним военным преступлением

По словам Сапуппо, удары по религиозным памяткам могут стать дополнительными доказательствами по делам Международного уголовного суда.

Римский устав МКС прямо запрещает умышленные атаки на здания, используемые для религиозных, культурных, образовательных или гуманитарных целей.

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Эксперт считает, что систематическое уничтожение украинского культурного и духовного наследия является частью более широкой стратегии России, направленной на стирание украинской идентичности и запугивание населения.

В то же время, важно отметить, что сравнение современной российской тактики с действиями нацистской Германии является оценкой экспертки Мерседес Сапуппо, приведенной в публикации Forbes, а не установленным юридическим фактом.

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