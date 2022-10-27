Путин лично приказал Шойгу разгонять истерику с "грязной бомбой"

В своем выступлении диктатор снова нес чушь о "ядерных провокациях Украины".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что лично дал указание своему министру "нападения" Сергею Шойгу позвонить западным странам и заявить о якобы создании Украиной "грязной бомбы".

Об этом он заявил на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

В своем выступлении диктатор снова нес чушь о "ядерных провокациях Украины".

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"Ми же не случайно обнародовали данные спецслужб, что готовится какой-то инцидент с "грязной бомбой". Это я дал указание Шойгу позвонить своим коллегам и проинформировать о возможной провокации с "грязной бомбой", – признался Путин.

Диктатор заверил, что якобы даже примерно знает, где делают "грязную бомбу". Он уверяет, что имеющиеся в Украине технологии позволяют сделать такое оружие из остатков ядерного топлива.

Путин обвинил украинскую сторону в том, что Киев якобы хочет "замести следы" создания этого оружия до приезда инспекции от МАГАТЭ.

"МАГАТЭ хочет приехать и проверить ядерные объекты Украины. Мы за. Потому что мы знаем, что киевские власти сейчас делают все, чтобы замести следы этой подготовки. Они работают над этим" , – цинично соврал глава страны-агрессора.

Также он заверил, что РФ не делает провокации с ядерным оружием. По словам диктатора, в этих провокациях "смысла нет никакого – ни политического, ни военного".

Почему заявления РФ о "грязной бомбе" - наглая ложь

Путинский режим распространяет в мире чушь о том, что Украина якобы готовит "грязную бомбу" и хочет применить ее на своей территории. Международное сообщество совершенно не верит в лживые обвинения Кремля.

А вот американский генерал Бен Ходжес предупреждает: заявления России о "грязной бомбе" могут свидетельствовать о подготовке к "операции под чужим флагом". По всей вероятности, Путин может сам применить ядерное оружие, чтобы обвинить в этом Украину.

В то же время, российский публицист Андрей Пионтковский предположил, что Путин решил провести громкую кампанию с "грязной бомбой", чтобы отвлечь внимание от отступления из Херсона.