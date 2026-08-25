Путин "ломает" законы, чтобы оставить лояльных "пенсионеров" у власти в Кремле — ISW

Путин переписывает российские законы ради своего окружения / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин продолжает практику ручного управления возрастом госслужащих для сохранения своего ближайшего окружения. Очередным шагом стало продление полномочий главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина до 7 августа 2027 года.

Об этом пишет ISW.

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Путин продолжает назначать пожилых людей из своего окружения на ключевые должности

Согласно данным, Бастрыкин возглавляет ведомство с 2010 года, а в августе 2026 ему исполнится 73 года, что соответствует стандартному обязательному пенсионному возрасту.

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Впрочем, еще в марте 2021 года Путин подписал закон, отменяющий обязательный пенсионный возраст для чиновников, назначенных президентом, позволяя им занимать должности после 70 лет.

Более того, в октябре 2024 года Кремль внес изменения в еще один закон, согласно которому служащий Следственного комитета может быть в должности до 65 лет, что первоначально делалось исключительно для удержания Бастрыкина на этой позиции до достижения 70-летнего возраста.

По мнению аналитиков, подобные кадровые манипуляции свидетельствуют о попытках главы Кремля удержать стареющий состав лоялистов на ключевых направлениях.

Неоднократное продление Путиным срока полномочий Бастрыкина, вероятно, свидетельствует о том, что Путин будет продолжать использовать руководство Бастрыкина Следственным комитетом по поддержке эскалации кампании по национализации российских экономических активов и сохранению приоритетов Путина в сфере внутренней правоохранительной деятельности.

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Путин дал приказ захватить три города Украины

Напомним, по данным Института изучения войны, президент России Владимир Путин продолжает устанавливать нереалистичные сроки для захвата Донецкой области из-за непонимания реалий поля боя.

В частности, руководство РФ ставит целью взять под контроль города Константиновка, Славянск и Краматорск, входящие в укрепленную оборонную линию. С 2022 года Кремль уже ставил многочисленные сроки для этой цели, однако ни один из них не был исполнен, а на фоне замедления продвижения на фронте новые дедлайны остаются оторванными от реальности.

В то же время, по информации СМИ и украинского руководства, Кремль готовится к новой волне мобилизации около 300 тысяч военнослужащих, которую планируют объявить после сентябрьских выборов в Государственную Думу, в частности, для усиления позиций на Донбассе. Аналитики отмечают, что Путин продолжает верить в победу, несмотря на удары по российскому тылу, но издание The New York Times предполагает, что в случае недостижения полного контроля над регионом к осени 2027 года может возрасти вероятность переговоров.

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