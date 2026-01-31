Путин максимально повышает ставки: экономика России в шаге от краха

Российская экономика в кризисе / © Associated Press

Реклама

Из-за падения доходов от нефти, рост инфляции и бюджетного дефицита, Россия не способна выдержать экономическое давление.

Об этом пишет издание Bloomberg.

В бюджете РФ в 2025 году образовался огромный дефицит, который в 2026 году вряд ли удастся «закрыть» из-за недополученных денег из нефтегазового сектора и общего снижения экономической активности.

Реклама

«Россия борется с ростом бюджетного дефицита для финансирования войны против Украины. Бюджетные расходы в этом году снова превысят запланированный уровень, если понадобятся дополнительные расходы на войну. Кремль пытается найти новые источники дохода в размере до 1,2 триллиона рублей (16 миллиардов долларов), чтобы сбалансировать ключевой бюджетный показатель», — отмечают журналисты.

Россия сталкивается с растущим ограничением доходов из-за снижения цен на нефть, более широкие скидки на сырую нефть и логистические трудности, усугубляющиеся более жесткими санкциями. В то же время, ликвидные резервы суверенного фонда благосостояния сейчас близки к минимуму, необходимому для обеспечения финансовой стабильности, что заставляет правительство финансировать дефицит бюджета исключительно за счет новых заимствований.

По прогнозам украинской разведки, 2026 год принесет России еще большие экономические проблемы — усугубит риск рецессии, возрастет инфляционное давление, налоговая база сузится, а теневой сектор экономики расширится.

Падение нефтегазовых доходов заставило Россию трижды перерабатывать государственный бюджет и в пять раз увеличить дефицит. Об этом заявил первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский. По его словам, экономика Кремля в 2026 году оказалась ослаблена как никогда с начала войны.

Реклама

«Мы фиксируем также рост задолженности по выплате заработной платы сотрудникам даже стратегических предприятий и предприятий ВПК почти на 10 млн доларов. По сравнению с 2024 годом этот показатель вырос на 88%», — подчеркнул Луговский.

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщил, что в России идет подготовка к масштабному закрытию предприятий малого и среднего бизнеса из-за бюджетного кризиса, вызванного войной. В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что в условиях роста расходов на войну и стагнации экономики Кремль в очередной раз выбирает самый простой путь — переложить финансовое бремя на граждан и бизнес.