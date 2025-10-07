Путин мечтает о вечной жизни: сколько денег тратит Россия на поиск пути к бессмертию

Президент РФ Владимир Путин / © Getty Images

Президент РФ Владимир Путин , которому только исполнилось 73 года, продолжает поддерживать миф о неустанном и неутомимом лидере, не берущем отпусков и постоянно проводящем совещания. В то же время, на фоне поправок к российской конституции, позволяющих ему занимать должность до 2036 года, и государственных инвестиций РФ в исследование старения становится очевидным: кремлевский диктатор мечтает о бессмертии.

Об этом пишет Le Monde.

Следует отметить, что в 2036 году Путину исполнится 84 года, а средняя продолжительность жизни мужчин в РФ составляет 68 лет.

Тайный разговор с Си Цзиньпином о 150 годах

Одним из самых ярких доказательств одержимости Путина идеей продления жизни стал его разговор в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином в начале сентября. Диалог двух лидеров, записанный случайно включенным микрофоном, касался перспектив значительного увеличения продолжительности жизни благодаря современным технологиям.

В то же время Си Цзиньпин заявил, что уже «к концу этого столетия люди смогут жить сто пятьдесят лет». Путин впоследствии подтвердил, что верит в возможность продления человеческой жизни до 150 лет.

"Современная медицина, в частности хирургические операции, связанные с заменой органов, позволяет надеяться на значительное увеличение продолжительности жизни", - заявил Владимир Путин.

Миллионы на «борьбу со старением»

Под непосредственным влиянием Путина Россия резко увеличила субсидирование научных проектов, посвященных борьбе со старением. Согласно расследованию оппозиционного издания «Новая газета Европа», финансирование таких спонсируемых государством проектов возросло на порядок:

2016-2020 годы - утверждено 7 проектов на общую сумму около 200 000 евро;

2021-2025 годы - количество проектов возросло до 43, а финансирование достигло около 2 миллионов евро.

Интересно, что один из ключевых исследовательских проектов, направленный на «Регуляцию процессов обновления клеток», возглавляет старшая дочь диктатора, эндокринолог Мария Воронцова.

Воронцова также входит в совет директоров масштабной государственной программы по развитию генетики, имеющей бюджет более 1 миллиарда евро. Управление этой программой доверено близкому другу президента Михаилу Ковальчуку, директору Курчатовского института. Это решение логично, поскольку Путин ранее сравнивал потенциал генетической инженерии с «ядерной бомбой». Таким образом, желание Путина жить как можно дольше становится движущей силой, превращающей семейные связи и бюджетные средства в инвестиции в его личное бессмертие.

Напомним, бывший премьер Италии Массимо Д'Алема, встретившись с Владимиром Путиным в Пекине, отметил, что российский президент выглядел истощенным и его поддерживали два человека. Эти слова снова подогрели слухи о состоянии здоровья Путина, которые обсуждают западные СМИ уже не первый год.