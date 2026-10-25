Путин мечтал об этом годами: как Трамп может помочь изменить мировой порядок

Трамп может помочь изменить мировой порядок / © ТСН.ua

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Когда каденция президента США подходит к концу, а оппозиция берет контроль над Конгрессом, Белый дом фактически теряет рычаги влияния на внутреннюю политику. Законодательные инициативы останавливаются, рейтинги падают, а собственная партия начинает искать преемника.

В этот момент единственной площадкой, где хозяин Овального кабинета все еще может действовать единолично и вписать свое имя в историю, остается международная арена. Угасание президентства Трампа может наделать беды, поскольку высок риск того, что он будет способствовать разделению мира между тремя странами.

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Об этом пишет The Guardian.

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Срок президентства Трампа подходит к концу: почему это может угрожать миру

Предшественники Дональда Трампа искали воплощение собственных амбиций каждый по-своему: Джордж Буш-старший в конце 1992 года направил 28-тысячный контингент в Сомали для спасения людей от голода, Билл Клинтон до последних дней отчаянно пытался помирить Израиль и Палестину, а Барак Обама возобновил дипломатические связи с Кубой и дожал ядерное соглашение с Ираном.

Сегодня Трамп подходит к собственной временной зоне, где еще есть шансы «запомниться» чем-то выдающимся. Вероятная потеря контроля над Палатой представителей, а возможно и над Сенатом, полностью перечеркнет его планы. Это может открыть двери для новых расследований и импичмента президента США.

Но на мировой арене его финальный аккорд может быть совсем не миротворческим. Это может стать настоящей геополитической катастрофой.

«Первые два года его второго срока были катастрофическими; последние два могут быть еще хуже», — пишет The Guardian.

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Опасные уступки и реванш автократии

Вашингтон уже готовит почву для обострения на Ближнем Востоке. В частности, США проводят совместные учения с израильскими военными и готовят эвакуацию дипломатов из региона перед возобновлением атак на Иран.

Параллельно набирает обороты фактическое предательство интересов Украины: Трамп публично убеждает, что Россия «ведет себя нормально» по отношению к Украине, а помощник Трампа Уиткофф засыпает Путина комплиментами по поводу его «гуманности».

Владимир Путин предложил провести в Китае трехсторонний саммит с участием самого себя Трампа и Си Цзиньпина. Поскольку Трамп не отказал, на таком фоне начала появляться тень нового мирового порядка.

Планета только для троих

Саммит Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае, если он состоится, может перерасти в опасный прецедент — попытку трех лидеров поделить мир на свои сферы влияния. Это продвигает путь к катастрофическим последствиям.

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Если США откажутся защищать своих союзников, это поставит под угрозу Европу, Украину, Тайвань, Южную Корею, Японию и Австралию.

Такие намерения Вашингтона уже видны в новой Стратегии национальной безопасности США. В ней жестко критикуют давних европейских и азиатских союзников. Их обвинили в том, что они якобы вовлекают США в конфликты. В то же время, к автократиям в документе отнеслись крайне мягко: об угрозе Китая для Тайваня вообще не вспоминают, а сам Пекин хвалят за богатство, силу и умение эффективно использовать свои ресурсы. В разделе об Украине нет ни слова о вине России или ее поражении — речь идет только о том, как Европе и РФ снова наладить отношения.

Главная позиция США в этом документе сформулирована четко: дела других стран интересуют Америку только тогда, когда они грозят ее собственным интересам.

Такой разворот событий — это огромная победа для Путина, который годами пытался выбить США из Восточной Европы. Китай тоже выигрывает, ведь ослабление Америки дает ему полную свободу действий в Азии.

Речь идет не только о перераспределении границ, ведь все три стороны заинтересованы в контроле над ключевыми цепями снабжения, технологическими платформами, ресурсами и новым витком космической гонки. Если десятилетия назад под многополярным миром понимали баланс между США, Китаем и Евросоюзом, то сейчас Брюссель в этом треугольнике насильно заменяют Москвой.

Будет ли результат у Трампа в конце срока

История учит, что в конце срока американским президентам редко удается добиться дипломатического триумфа.

Переговоры Клинтона в Кэмп-Дэвиде потерпели крах из-за отсутствия компромисса между Эхудом Бараком и Ясиром Арафатом, вмешательство Буша-старшего в Сомали завершилось трагической гибелью 18 американских военных и сотен местных жителей, а прорывы Обамы относительно Кубы и Ирана были безжалостно перечеркнуты первым же решением Трампа.

Даже в США идея саммита в Китае вызывает негодование среди консерваторов. Трамп, конечно, может получить свое самое желанное фото, но если эти переговоры состоятся, он прибудет в Шэньчжэнь в самом слабом статусе за всю карьеру — 80-летний политик, лишенный реального влияния внутри страны.

Напротив него будут сидеть два 70-летних авторитарных правителя, убежденных, что от пожизненного господства в своих государствах их отделяет только смерть. Такой саммит окончательно выведет Путина из изоляции, закрепит за Си Цзиньпин статус мирового лидера и станет символической точкой окончательного демонтажа международного права.

Дональд Трамп: последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о планах Вашингтона вести бизнес как с Украиной, так и с Россией по завершении российско-украинской войны. Об этом сообщили Clash Report.

Комментируя вопросы журналистов по поводу перспектив американо-российского экономического сотрудничества, в частности возможных совместных проектов на Аляске, Трамп отметил:

«Я думаю, что после войны мы будем вести бизнес как с Украиной, так и с Россией».

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