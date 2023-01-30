Путин мгновенно получил бы ответ: политолог прокомментировал угрозы Джонсону ракетным ударом

Кремлевский диктатор озвучил угрозу после того, как тогдашний премьер предупредил, что война для Кремля будет "полной катастрофой" во время "очень длительного" разговора в феврале 2022 года.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин перед полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля 2022 года пригрозил использовать ракеты против его страны. Поскольку Украина – место возможностей, Борис Джонсон принял решение помогать ей для укрепления восточного фланга от России.

Об этом рассказал политолог Николай Давыдюк в комментарии 24 канала. По его словам, Борис Джонсон – дальновидный политик, а потому поддерживает Украину, чтобы за 10 – 20 лет не было угрозы для Великобритании.

Николай Давидюк убежден, что Путин действительно мог угрожать Борису Джонсону и от экс-премьера Великобритании со временем стоит еще ждать интересных новостей.

Политолог уверен, что помощь Украине основывалась не только на страхе перед российскими ракетами, но и yf искренней любви к Украине. По мнению Давидюка, Борис Джонсон понимает, что Украина – это место силы и разного рода возможностей.

"Его любовь заключалась не только в страхе получить ракеты, его любовь к Украине заключалась и в сущности самой любви к Украине, потому что он видит, что это – место силы. Это место, с одной стороны, политических возможностей, это место военных возможностей, ну и это место, где решается судьба мира", – сказал он.

По мнению политолога, Джонсон глубоко понимал ситуацию в Украине и боялся российской угрозы спустя 10-20 лет. Давидюк также отметил, что стратегическое партнерство Украины и Великобритании базируется на поддержке восточноевропейского фланга, чтобы противостоять нарастающей потенциальной угрозе.

"Я более чем уверен, что Джонсон видит, что это последние конвульсии России, и здесь именно (надо – ред.) погасить тот военный потенциал, который был создан в Советском Союзе и как раз его уничтожить, зачистить и довести до нулевой угрозы", – сказал Николай Давидюк.

По словам политолога, если бы Россия действительно решилась запустить ракеты на Великобританию, то война против Украины могла бы и не начаться, потому что тогда ,ританская ПВО сбила бы эти ракеты в Европе, а к Путину прилетел бы ответ, уничтожив его. В таком случае, Великобритания победила бы, не допустив войны на своей территории, и положила бы конец Путину и его режиму.

Напомним, спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал слова британского экс-премьера Бориса Джонсона о том, что Путин угрожал ему ракетным ударом. В Кремле утверждают, что, мол, это неправда, а слова Джонсона там назвали "ложью".

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