Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин имеет основания быть довольным последней миссией посланника президента США Стива Уиткоффа в Москву. Отсутствие прорыва в соглашении о прекращении войны России против Украины входит в планы Кремля по затягиванию мирных переговоров для того, чтобы в конце концов получить больший выигрыш.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков признал, что во время визита спецпосланника Трампа не удалось достичь согласия на пятичасовых переговорах по центральному вопросу — территории, которая будет находиться под оккупацией России. Он также не дал никаких признаков того, что очередной саммит между Путиным и президентом США Дональдом Трампом близок.

Издание предполагает, что такая ситуация вполне устраивает российского президента, поскольку его войска имеют преимущество на поле боя, а европейских союзников Украины фактически вытеснили из-за стола переговоров.

«Этот мирный план реализуется исключительно из Вашингтона и Москвы, как всегда хотел Путин», — отмечает Bloomberg.

Еще одним положительным моментом для Путина издание назвало то, что, по словам Ушакова, вчерашние переговоры были сосредоточены на «огромных перспективах будущего экономического сотрудничества» между Россией и США.

Тем временем Бельгия отклонила юридическое предложение Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для поддержки крайне необходимого кредита для Украины. Эта попытка позволила Путину потроллить европейских лидеров, обвинив их в «препятствовании» Трампу.

Издание отметило, что до сих пор нет отчета США по встрече, но Кремль знает, что Трамп хочет приписать себе признание за прекращение крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, и стремится избежать дальнейших санкций США, демонстрируя свою дипломатическую деятельность.

«Путин может рассчитать, что чем дольше он будет затягивать переговоры с Трампом, тем большим может быть конечный выигрыш», — заключает Bloomberg.

Напомним, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что переговоры Путина со спецпосланцами президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером были «полезными», однако компромиссного варианта по плану урегулирования войны в Украине пока не найдено.

Издание Politico отметило, что Уиткофф и Кушнер вынуждены были прогуливаться по Москве и обедать в ресторане, ожидая встречи с хозяином Кремля в течение нескольких часов. Пока американские чиновники убивали время, Путин выступил перед прессой на инвестиционном форуме, где обвинил Европу в срыве мирного процесса.