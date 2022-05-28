Путин может дожать Лукашенко, чтобы тот приказал своим войскам наступать на Украину: как диктатор РФ может это сделать

Путин может дожать Лукашенко, чтобы тот приказал своим войскам наступать на Украину: как диктатор РФ может это сделать

Международное разведывательное сообщество InformNapalm не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может дожать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот отдал приказ своим войском атаковать Украину.

Как считают волонтеры разведсообщества, Кремль может принять решение обстрелять территорию Беларуси в целях пропаганды или даже устроить теракты.

Об этом сообщает сообщество разведчиков InformNapalm в Telegram.

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"Не исключаем, что россияне могут с целью пропаганды сами обстрелять Беларусь или организовать теракты, чтобы дожать Лукашенко и пустить в металлолом, заменив более уступчивый кадр", — говорится в сообщении.

Кроме этого, волонтеры обратили внимание на отличие украинцев от россиян, которое видно по Беларуси. Несмотря на постоянные обстрелы ракетами по украинским городам с территории Беларуси, за это время Украина ни разу не нанесла удара по РБ. Хотя имело полное право.

Напомним, в район населенного пункта Лунинец Брестской области, в 50 км от украинской границы, перемещен дивизион ОТРК "Искандер-М". Поэтому в Генштабе ВСУ отмечают, что сохраняется угроза нанесения ударов по объектам инфраструктуры и подразделениям Сил обороны с территории республики.

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