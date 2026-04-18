Путин / © Associated Press

Реклама

Госдума РФ приняла в первом чтении поправку к закону «Об обороне», фактически развязывающему руки Кремлю для агрессии против любого государства мира. Новый документ позволяет президенту России вводить войска в другие страны для защиты россиян, задержанных по решению международных или национальных судов.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Аналитик проводит прямые параллели между нынешними действиями Госдумы и событиями, предшествующими полномасштабному вторжению в Украину. По мнению Поповича, Путин снова пытается подвести «законную» базу под предстоящие военные операции.

Реклама

«Если сравнивать эту ситуацию с предвоенными днями февраля 2022 года в Украине, то этот закон сравним с признанием Россией ЛДНР 21 февраля. Это тоже была юридическая основа для вторжения, которое произошло за три дня. А теперь после этого закона осталось лишь выдвинуть 'предъявление' тому государству, где, по мнению Путина, нужно защитить россиян», — отмечает Попович.

Опасность закона состоит в том, что поводом для ввода войск может стать любое уголовное производство против гражданина РФ за границей. Это создает основу для нападения на любое государство, где были задержаны россияне.

«Теоретически война может начаться даже после того, как привлекут к уголовной ответственности руссо-туристо, который в нетрезвом состоянии на арендованном авто собьет на переходе бабку где-то в условной Клайпеде или Юрмале. И это действие теперь будет абсолютно законным с позиции российского законодательства», — объясняет военный обозреватель.

Война за 72 часа: новая тактика Кремля

Несмотря на то, что Россия истощена войной в Украине, эксперт предостерегает недооценку ее возможностей. Новая стратегия Кремля может не предусматривать привлечения механизированных колонн или большого количества живой силы на втором фронте. Акцент будет сделан на массированном использовании беспилотников.

Реклама

«Темпы производства ударных дронов разных типов и дронов-обманок в России достигли 400 единиц в сутки. Им достаточно 72 часов, чтобы „наклепать“ 1000 дронов и направить их не на Украину, а на какую-то условную Латвию, Литву или Эстонию. ПВО этих стран не готово к такому нападению. Вообще, ни одна европейская страна к этому не готова», — подчеркивает Попович.

По словам аналитика, такое количество дронов способно за пол дня уничтожить ключевые цели, после чего Москве останется лишь продиктовать условия капитуляции, пока НАТО будет пытаться скоординировать свой ответ. Вопрос теперь заключается не в том, будут ли выдвинуты претензии европейским государствам, а в том, когда именно и кому.

Напомним, по данным разведки Литвы, после завершения войны против Украины Россия может готовиться к потенциальному военному противостоянию с НАТО. В ежегодной оценке угроз отмечается, что Москва уже расширяет военные подразделения у границ стран Альянса и планирует увеличить численность армии на 30-50% по сравнению с довоенным уровнем.

В отчете также идет речь о модернизации российского вооружения и восстановлении стратегических резервов. Отдельно аналитики указывают на поддержку Китая, которая помогает развивать российский военно-промышленный комплекс.

Реклама

Кроме того, в документе упоминаются гибридные угрозы, в частности, диверсии и инциденты с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море. В связи с этим НАТО усилило свое присутствие в регионе для защиты стратегических объектов.