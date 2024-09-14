Путин может начать ядерные испытания, если Запад позволит Украине использовать дальнобойные ракеты — Reuters

Эксперты считают, что Путин может решить провести ядерные испытания, чтобы запугать Запад.

Президент России Владимир Путин может провести первые с 1990 года ядерные испытания или атаковать объекты Великобритании в ответ на разрешение Запада Украине использовать дальнобойные ракеты против РФ.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на троих аналитиков.

Эксперт по вооружениям Ульрих Кюн предполагает, что Владимир Путин может решить провести ядерные испытания, чтобы запугать Запад. Он считает, что подобные действия станут значительной эскалацией конфликта.

В последний раз Россия проводила ядерные испытания в 1990 году. Новый ядерный взрыв ознаменовал бы начало более опасной эпохи, несмотря на нарушение ряда договоров, заключенных Россией и Западом за последние десятилетия.

Специалист по безопасности из Университета Инсбрука Герхард Манготт считает, что Россия может взорвать тактическое ядерное оружие на востоке страны, чтобы продемонстрировать серьезность своих угроз использования ядерного оружия.

Сообщается, что Россия может нанести удары по британским беспилотникам и военным самолетам вблизи своих границ, например, над Черным морем. Также возможно использование ракет против военных самолетов F-16, оснащенных ракетами Storm Shadows, на базах Румынии и Польши.

Аналитики предупреждают, что у Запада нет четкой информации о том, где именно проходят «красные линии» для Путина, и не ожидают прямого военного нападения России на территорию НАТО. По словам эксперта Герхарда Манготта, разрешение Украине использовать западное оружие с помощью западных спутниковых снимков и военных советников может значительно ущемлять интересы России. Манготт считает, что такие действия могут иметь серьезные последствия и опровергает мнение, что не будет никаких реакций со стороны России.

Напомним, Президент России пригрозил Великобритании и США возможностью конфликта с Россией, если они позволят Украине использовать ракеты большой дальности для атак по целям на территории РФ.

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