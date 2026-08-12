Путин может обменять своего "друга" Башара Асада на российские базы в Сирии

Продаст ли Россия диктатора Башара Асада / © Associated Press

Реклама

Суд в Дамаске вынес приговор — сирийскому диктатору Башару Асаду заочно назначили смертную казнь, ведь он почти два года скрывается в Москве после падения своего режима и завершения затяжной гражданской войны 2011-2024 годов.

Такое решение приняли всего через два дня после того, как новые сирийские власти заключили соглашение с Владимиром Путиным относительно дальнейшего пребывания российских войск на местных базах.

Реклама

Об этом пишет ABC.

Реклама

Башар Асад: как сирийский диктатор может стать разменной монетой

Совпадение этих событий сразу задало вопрос: сделает ли Дамаск следующий шаг, требуя экстрадиции экс-президента для исполнения приговора? Пока ни одна из сторон не дает четких сигналов. Официально Асад остается «гостем» Путина.

Единственным условием пребывания сирийского диктатора в российской столице является полный отказ от какой-либо публичности. Кроме смертной казни для Асада, суд принял аналогичное решение для его кузена Атефа Наджиба, руководителя провинции Дераа, где в 2011 году вспыхнули первые протесты Арабской весны.

Именно полиция Наджиба осуществляла массовые гражданские расстрелы во время гражданской войны в Сирии. 13-летнее противостояние между режимом Асадов, удерживавшим власть более полувека, и повстанцами имело как политическую, так и религиозную почву. Господствующее алавитское меньшинство десятилетиями контролировало рычаги власти и дискриминировало суннитское большинство.

Для суннитского большинства приговор Асаду является поводом для празднования, однако для 43-летнего президента Ахмеда аль-Шараа это рискованный ход. Бывший боевик «Аль-Каиды», одержавший победу во главе повстанцев, во время международных визитов активно продвигает концепцию «национального примирения». Он пытается привлечь все конфессии для восстановления страны.

Реклама

Потенциальная выдача и казнь Асада могут послать негативный сигнал западным партнерам, которые дали новому руководству Сирии своеобразный «карт-бланш».

Аль-Шараа уже дважды встречался с Путиным, а также имел переговоры с западными лидерами, в частности, с президентом Трампом, который поддержал его курс на примирение. Экс-джихадист, за голову которого Вашингтон ранее предлагал награду и когда-то воевал против американцев в Ираке, пообещал демократический вектор развития и курс на сближение с Западом. В ответ Трамп отменил долгие финансовые санкции против Сирии.

Похожая ситуация сложилась во время июльского визита Эммануэля Макрона в Сирию. Там объявили о возобновлении дипломатических отношений после 14 лет перерыва. Двухзначные моменты нового устройства Дамаска тогда обошли вниманием.

До сих пор неизвестно, какую роль во власти сыграли иностранные джихадисты, включенные сначала в структуру новой армии, а также причастен ли новый режим к прошлогодним нападениям на алавитское, друзское и христианское меньшинства. Христианская община получила наибольший удар — до войны она насчитывала почти 2 млн человек, а сейчас — около 300 тысяч.

Реклама

Балансирование между Западом и Москвой

Поддержка Запада остается критической для аль-Шараа, но и в отношениях с РФ разворачивается тонкая дипломатическая игра. Дамаск ставит Кремль перед сложным выбором: выдать Башара Асада для смертной казни или отказать.

Ахмед аль-Шараа возглавил страну в декабре 2024 года и пообещал вывести из Сирии иранские и российские войска. Иранские советники покинули страну, но Москва сохранила две ключевые базы.

За несколько дней до оглашения смертного приговора Дамаск и Москва согласовали статус объектов на средиземноморском побережье. Соглашение передает Сирии гражданский контроль над авиабазой «Хмейм» возле Латакии и коммерческим портом «Тартус». Впрочем, российские военные остаются на местах: по данным сирийского МИД, эти объекты будут функционировать как совместные центры тренировки и подготовки для местных вооруженных сил.

Оплата за эти договоренности имеет экономическое измерение тоже. В мае агентство Reuters сообщило о стремительном росте поставок российской нефти в Сирию, несмотря на то, что после свержения Асада власть обрели силы, официально враждебные к Москве.

Ставка на российские энергоресурсы противоречит заявлениям аль-Шараа об отдалении от России и сближении с США. На фоне американского эмбарго против российского топлива из-за войны в Украине Сирия превратилась в один из каналов сбыта для РФ.

По данным источников Reuters, Дамаск увеличил закупку российской нефти на 75% — до 60 тысяч баррелей в сутки. Собственных ресурсов Сирии недостаточно для покрытия потребностей, особенно в условиях масштабного восстановления после 14 лет разрушений.

Тот факт, что Россия была главным покровителем осужденного Башара Асада, не помешал. Две базы РФ в Сирии являются стратегическими опорными пунктами для интересов Кремля в Средиземноморье и на Ближнем Востоке и после длительных переговоров Москва смогла отстоять свои позиции.

Путин не выдал Асада новой власти Сирии

Напомним, Кремль отклонил просьбу новых властей Сирии выздать бывшего диктатора Башара Асада, который бежал в Москву после падения своего режима.

Как впервые публично сообщил президент Сирии Ахмад аль-Шараа в интервью The New York Times, в январе 2025 года сирийские чиновники выдвинули экстрадицию Асада как условие сохранения российского военного присутствия в стране, но российская сторона это требование отвергла.

Аль-Шараа подчеркнул, что любое дальнейшее военное присутствие России должно соответствовать правовой базе Сирии, гарантировать ее независимость, безопасность и не представлять угрозы для других государств.

Несмотря на это, сирийские власти остаются открытыми для переговоров с Кремлем, учитывая статус России как постоянного члена Совета Безопасности ООН, полное оснащение сирийской армии российским оружием и наличие многих долгосрочных продовольственных и энергетических соглашений.

Новости партнеров