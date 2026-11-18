Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

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В Кремле не могут согласовать формат отдельной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Спикер Кремля Дмитрий Песков сомневается, что полноценные переговоры состоятся, в то время как помощник Путина Юрий Ушаков уверяет, что лидеры обязательно поговорят — “даже если придется делать это стоя”.

Об этом Песков и Ушаков заявили российским государственным СМИ.

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По словам Пескова, время двусторонних переговоров президентов США и РФ до сих пор не согласовано. Поэтому в Кремле рассматривают другие возможности для общения.

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«Вряд ли есть возможность провести полноформатные переговоры Путина и Трампа», — заявил спикер Кремля.

Он предположил, что первый контакт между лидерами может состояться в ходе торжественного приема.

Песков также назвал возможные темы разговора. По его словам, Путин и Трамп планируют обсудить текущие вопросы, войну в Украине и, возможно, Иран.

Кроме того, российский диктатор может поднять вопрос своего приглашения на саммит G20, который должен состояться в Майами в середине декабря.

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Ушаков уверяет, что полноценный разговор все-таки будет

В то же время, помощник Путина Юрий Ушаков настроен значительно оптимистичнее.

В разговоре с российским пропагандистом Павлом Зарубиным он заявил, что президенты могут встретиться уже вечером во время торжественного ужина, а на следующий день смогут пообщаться на пленарном заседании саммита АТЭС и после его завершения.

На вопрос, можно ли будет назвать такой контакт полноценной встречей, Ушаков ответил:

«Лидеры встретятся друг с другом, у них будет, поверьте мне, полноценный разговор. И независимо от того, будут ли они сидеть в креслах, на стульях, на табуретках или просто будут разговаривать стоя, глядя друг другу в глаза».

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Он также убежден, что Трамп и Путин пообщаются несколько раз в течение саммита.

Что известно о переговорах Трампа, Путина и Си Цзиньпина

Отдельно Ушаков сообщил, что идет интенсивная подготовка текста итогового заявления по результатам трехсторонней встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина.

Путин уже встретился с Си Цзиньпином в Китае

В то же время, российский диктатор Владимир Путин уже провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Встреча длилась более двух часов.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, стороны обсудили войну в Украине и возможности ее урегулирования. Путин также упомянул о своих контактах с американскими представителями Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Москве.

Ранее СМИ писали, что 19 ноября в Шэньчжэне запланирован трехсторонний саммит с участием Трампа, Путина и Си Цзиньпина. Официально среди тем ядерное разоружение и стратегическая стабильность. В то же время, в Киеве и Европе опасаются, что лидеры могут обсуждать будущее войны в Украине без ее участия.

Европа опасается неожиданных решений Трампа после встречи с Путиным и Си

Ранее Axios сообщило, что европейские и украинские дипломаты обеспокоены предстоящим саммитом Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Они опасаются, что американский президент может сделать неожиданные заявления по Украине или Тайваню, которые будут противоречить интересам союзников.

«Мы знаем, что всякий раз, когда президент Трамп разговаривает с Путиным или видит его, это приводит к плохим новостям для Украины и Европы. Мы готовимся ко всему», — заявил один из европейских дипломатов.

По данным Axios, эта тема была обсуждена и во время закрытой встречи европейских лидеров в Дублине. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц публично обратился в Вашингтон с призывом: «Пожалуйста, без сюрпризов».

В то же время, американские чиновники, по словам дипломатов, пытались снизить ожидания от саммита. Официально главной темой переговоров должно стать ядерное разоружение, однако Трамп также анонсировал обсуждение Ирана и Украины.

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