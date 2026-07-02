Путин может отменить главный морской парад: разведка Британии раскрыла причину

Владимир Путин / © Associated Press

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Россия, скорее всего, снова отменит свой главный морской парад в Санкт-Петербурге из-за страха перед украинскими ударами. Это связано с тем, что недавно Украина успешно атаковала российский военный корабль недалеко от города.

Об этом сообщили в отчете Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что традиционно день ВМФ России отмечается в последние выходные июля. С 2017 по 2024 год в Санкт-Петербурге и Кронштадте проводились масштабные мероприятия, где Владимир Путин осматривал военные корабли, а среди гостей присутствовали иностранные делегации.

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Однако в последние годы ситуация изменилась: в 2024 году масштабы парада существенно снизили, а в 2025 году его отменили полностью.

«В этом году главный военно-морской парад России с высокой вероятностью будет отменен снова по причинам безопасности», — отметили в разведке Британии.

Угрозу для русских кораблей подтверждают последние события на Балтике. В частности, 3 июня Украина смогла успешно поразить российский фрегат «Бойкий» проекта «Стерегущий», который стоял в Кронштадте неподалеку от Санкт-Петербурга.

По мнению британских военных аналитиков, вместо большого торжественного парада Кремль может провести обычные морские учения, как это уже делали во время маневров «Июльский шторм» в прошлом году.

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Напомним, российский ракетный корвет проекта 20380 «Бойкий», находившийся в сухом доке в Кронштадте, получил критические повреждения после атаки украинских беспилотников. Анализ спутниковых снимков свидетельствует о том, что корабль, вероятно, уже не подлежит восстановлению.

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