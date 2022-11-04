Путин может отправить двойника в Китай, чтобы тот сделал операцию по смене пола: "Станет фрау Мюллер"

Путину даже лучше будет, когда он отправит своего двойника в Китай, а тот сменит пол, считает российский режиссер.

Российский режиссер Роман Качанов предположил, что глава Кремля Владимир Путин отправит двойника в Китай, там он сделает операцию по смене пола и "станет фрау Мюллер где-нибудь в Баварии".

Такое мнение российский режиссер высказал для интернет-издания "ГОРДОН".

По его словам, Путин — "обычный старый проникший администратор", которого уже пора сменить в Кремле.

"Надо менять. Это позор, это совсем какой-то позорный позор. Более того, это четко сформулировала украинская сторона, Зеленский: поменяйте. Потому что репарации, "выметаться из Украины" и суды – это автоматически произойдет. Все дело здесь в том, что надо поменять администратора. Поменять директора банно-стирального комбината №5 по отмыванию денег", – сказал режиссер.

Качанов считает, что самому Путину даже лучше будет, когда он отправит своего двойника в Китай, а тот сменит пол.

"Двойника отправит в Китай, якобы побег, сделает себе какую-то 148-ю пластическую операцию по изменению лица и изменению пола и переедет, станет какой-то фрау Мюллер где-то в Баварии. Такая ситуация, что просто нужно поменять администратора. Я иногда по три администратора меняю за съемки кино. Просто берешь его, меняешь, ну, поехал крышу у человека, просто берешь, меняешь его, у тебя следующая работает, и все", – объяснил режиссер.

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Что известно о двойниках Путина

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Путина могут заменять двойники. Он сообщил, что у диктатора есть по меньшей мере трое двойников.

В сети даже распространяют так называемую таблицу двойников российского президента. В ней собраны все "версии" Путина, среди которых: "болтун", "удмурт", "дипломат", "банкетный". Вероятные двойники могут изменяться в зависимости от того, на каком событии нужно появиться диктатору. 22 июля Буданов намекнул, что в Иран вместо Путина летал его двойник.

Российский правозащитник и блогер Марк Фейгин допустил, что у Путина есть оперативные двойники на случай покушения. Но он уверен, что диктатор не выпускает двойников "на публику".

Между тем давно наблюдающий за диктатором кандидат психологических наук Дмитрий Попов вообще считает, что настоящий Путин исчез с экранов во время своего второго президентского срока – это 2004-2008 годы. По его мнению, существуют три "Путиных", а раньше их было вообще 6.

Сколько двойников у Путина?

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