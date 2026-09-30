"Путин может победить": экс-чиновник НАТО сделал неожиданное заявление

Война России против Украины / © ТСН

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Президент РФ Владимир Путин может иметь основания полагать, что Россия побеждает в войне против Украины.

Такую оценку в комментарии британскому изданию The Independent высказал бывший сотрудник НАТО Джон Лоу, который ранее работал в Москве, а в настоящее время возглавляет направление внешней политики в Центре новых евразийских стратегий (NEST).

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«Путин считает, что он побеждает, и я думаю, что он прав», — заявил Лоу.

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По его словам, несмотря на то, что украинские войска продолжают удерживать позиции на Донбассе и летом наносили удары с большого расстояния по целям в России, Кремль, по его мнению, сохраняет преимущество в войне.

Россия усилила воздушную операцию

Лоу отметил, что последние успехи Украины могли создать на Западе впечатление об изменении ситуации в пользу Киева. Среди таких факторов он назвал украинские удары по российской инфраструктуре, которые, по его словам, вызвали масштабные проблемы на топливном рынке РФ.

В то же время бывший чиновник НАТО считает, что это может создавать ложное впечатление об общем балансе сил.

«Россияне имеют преимущество в воздушной кампании и заставляют украинцев дорого платить за то, что они сделали летом», — сказал он.

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Лоу признал, что Украина остается «несокрушимой», однако предупредил об ухудшении её положения. Он также выразил обеспокоенность тем, что западные правительства могут недооценивать скорость, с которой ситуация на фронте потенциально может измениться.

Необходимо усилить давление на Москву

По мнению Лоу, правительство Великобритании должно не только продолжать поддерживать Украину, но и более активно противодействовать России. Он призвал Лондон усилить ответные меры на российские гибридные атаки и одновременно выявить уязвимые места в собственной обороне.

«Нужно начать вкладывать больше средств в оборону или, по крайней мере, выявить наши уязвимые места и устранить эти пробелы», — сказал бывший чиновник НАТО.

В то же время он призвал западные страны рассмотреть способы усиления давления на Россию, чтобы показать Москве, что её действия не остаются без ответа.

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Лоу также раскритиковал подход, при котором западные политики могут просто дожидаться завершения нынешнего этапа американской политики, надеясь на дальнейшие изменения. По его словам, такая стратегия сама по себе не гарантирует улучшения ситуации.

Последствия возможного поражения Украины

Бывший чиновник НАТО подчеркнул, что вопрос о возможном ухудшении положения Украины является сложным для западных политиков, однако, по его мнению, его необходимо учитывать при планировании политики безопасности.

Лоу заявил, что в случае падения Украины перед Великобританией и другими европейскими государствами возникнут более серьёзные вызовы в сфере безопасности.

«Я не уверен, что наши уважаемые лидеры осознали, что это на самом деле означает, как быстро ситуация в Украине может ухудшиться и каким бременем это тогда ляжет на нас, чтобы удержать Украину в борьбе», — сказал он.

По словам Лоу, часть британского правительства, вероятно, осознает характер угроз, однако вопрос заключается в том, в полной ли мере оценены возможные последствия для европейской безопасности в случае поражения Украины.

В то же время Лоу подчеркнул, что говорить о возможности поражения Украины политически сложно, однако, по его словам, главный вопрос заключается в том, какие меры западные государства принимают за кулисами для укрепления позиций Киева.

«Я не думаю, что сейчас мы видим много свидетельств этого. В этом и заключается проблема, и украинцы, очевидно, это чувствуют», — сказал он.

Напомним, министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил о риске войны, который является беспрецедентным за последние несколько десятилетий. На этом фоне Лондон планирует и в дальнейшем укреплять оборону и призывает граждан быть готовыми к кризисным ситуациям.

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