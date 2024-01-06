Путин может попытаться воплотить свою мечту после переизбрания президентом РФ — Портников

Украинский журналист Виталий Портников предположил, что президент Российской Федерации Владимир Путин воспринимает войну в Украине как "полигон" в своем противостоянии с Западом.

Об этом он говорил в своем видеоблоге на YouTube.

"Война в Украине для Владимира Путина – это только полигон, который должен стать для него как исследованием возможностей собственных вооруженных сил, так и исследованием возможностей Запада не только с военной, но и политической точки зрения", — подчеркнул журналист.

По словам Портникова, у Путина еще "много амбициозных планов".

“После президентских выборов в России он [Путин] может пожелать наконец начать воплощать в жизнь свою мечту о возвращении его государства к границам Советского Союза 1991 года. А для того чтобы этот ряд спецопераций закончился тем результатом, на который рассчитывает Владимир Путин, нужно, чтобы весь мир увидел беззащитность Украины перед его многомесячной и жестокой агрессией", — спрогнозировал журналист.

Напомним, украинский политик и дипломат Роман Бессмертный считает, что к 2025 году Россия нападет на страны Евросоюза именно в момент, когда в США будет переход от одного президента к другому.

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