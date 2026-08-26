Путин может повторить судьбу Гитлера: что именно спрогнозировал диктатору американский разведчик

Путин / © Associated Press

Реклама

Американский разведчик и морской пехотинец Мэтью Семпсон, с 2022 года добровольцем присоединившийся к Силам обороны Украины, считает, что российский глава Владимир Путин может завести РФ настолько далеко в войне, что это завершится фактическим крахом страны. По его словам, российский президент, как и Адольф Гитлер в свое время, может не отдавать себе отчет в масштабе катастрофы, к которой ведут его собственные решения.

Об этом Семпсон рассказал 24 каналу.

Реклама

«Путин готов разрушить собственную страну»

Американский военный считает, что главная опасность состоит в том, что российский лидер не видит реального положения дел и верит в созданную им самим картину мира.

Реклама

«Я думаю, он готов зайти так далеко, чтобы разрушить собственную страну, и сделает это так, что сам не увидит это именно так», — сказал Семпсон.

Он сравнил ситуацию с решением Гитлера вступить в войну против Советского Союза. По словам Семпсона, немецкий диктатор не воспринимал свой курс как путь к гарантированному поражению, хотя последствия его решений стали катастрофическими для страны.

По мнению американского разведчика, Путин может продолжать войну до того момента, когда Россия окажется перед полным поражением.

«Я искренне считаю, что Путин доведет это ровно до того момента, где будет полное гарантированное поражение Российской Федерации», — заявил он.

Реклама

Россия может не восстановиться десятилетиями

Семпсон выразил надежду, что последствия нынешней политики Кремля лишат Россию возможности быстро восстановить свой военный потенциал.

По его словам, речь идет о том, чтобы Российская Федерация не могла вернуться к той же агрессивной политике через 10 или 20 лет.

Он привел пример послевоенной Германии, которая после крушения нацистского режима перестала быть угрозой для соседей, а впоследствии стала союзником и партнером других европейских государств.

По мнению Семпсона, Россия сейчас может проходить схожий исторический этап.

Реклама

«Он верит в собственную пропаганду»

Отдельной проблемой Семпсон назвал оторванность русского руководства от реальности.

«Он верит в собственную пропаганду, верит в собственную ложь и не хочет смотреть на правду и реальность», — сказал американский военный о Путине.

При этом, по его словам, действия Кремля свидетельствуют о безразличии власти к судьбе собственных граждан. Последствия войны особенно ощущают жители отдаленных регионов России, откуда значительное количество людей уходит на фронт.

Семпсон отметил, что в обществе постепенно накапливаются потери и недовольство — из-за гибели родственников, их исчезновения или попадания в плен.

По его мнению, критическая масса таких проблем может привести к масштабным внутренним потрясениям в России.

«Когда всего этого накапливается так много, в конечном счете это приводит к какой-то революции», — считает Семпсон.

Американский доброволец также провел параллель с событиями, происходившими в Украине десятилетия назад, когда общество в конце концов решило отойти от системы, которую больше не воспринимало.

Напомним, по словам экспредставителя Дональда Трампа по Украине генерала Кита Келлога, диктатор РФ Владимир Путин не остановит войну в Украине, пока не заберет не только Луганскую область, но и Одесскую, Запорожскую.

Новости партнеров

Новости партнеров