Российский диктатор Путин рассматривает возможность увольнения своего многолетнего соратника Дмитрия Козака — одного из высокопоставленных чиновников РФ, якобы выражавшего несогласие с полномасштабным вторжением и настаивавшего на ограничении полномочий силовых структур.

Об этом пишет The Moscow Times.

Отмечается, что Путин подписал указ о расформировании двух управлений администрации президента РФ (по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и пограничному сотрудничеству), которые курировал Дмитрий Козак.

По словам источников российского издания «Ведомости», в Кремле обсуждается уход Козака, занимающий должность замглавы администрации Путина. Казак может являться постпредом диктатора в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Поскольку Козак является одним из ближайших соратников диктатора, решение будет принимать лично Путин, сказали собеседники издания.

На место Козака в администрацию президента может прийти сын экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки Игорь. Игорь Чайка, разбогатевший на многомиллиардных госконтрактах, с марта 2025 года руководит Россотрудничеством. С 2023 г. он находится под санкциями ЕС.

В настоящее время в АП Козак занимается двумя управлениями — управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и управление по приграничному сотрудничеству. С начала этого года часть полномочий начала переходить от Казака к Кириенко. В частности, Кириенко начал курировать в АП, кроме внутренней политики и Интернета, еще и отношения с Молдовой, Арменией и непризнанными Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем.

Напомним, что, по информации NYT, этнический украинец Дмитрий Козак, единственный в Кремле, хоть и не публично, но выступил против полномасштабного вторжения.