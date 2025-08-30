ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
707
Время на прочтение
2 мин

Путин может уволить многолетнего соратника из-за его предложений по войне

Российские СМИ пишут, что Путин планирует уволить Дмитрия Козака — единственного чиновника в РФ, выступившего против войны.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Дмитрий Козак

Дмитрий Козак / © УНИАН

Российский диктатор Путин рассматривает возможность увольнения своего многолетнего соратника Дмитрия Козака — одного из высокопоставленных чиновников РФ, якобы выражавшего несогласие с полномасштабным вторжением и настаивавшего на ограничении полномочий силовых структур.

Об этом пишет The Moscow Times.

Отмечается, что Путин подписал указ о расформировании двух управлений администрации президента РФ (по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и пограничному сотрудничеству), которые курировал Дмитрий Козак.

По словам источников российского издания «Ведомости», в Кремле обсуждается уход Козака, занимающий должность замглавы администрации Путина. Казак может являться постпредом диктатора в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Поскольку Козак является одним из ближайших соратников диктатора, решение будет принимать лично Путин, сказали собеседники издания.

На место Козака в администрацию президента может прийти сын экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки Игорь. Игорь Чайка, разбогатевший на многомиллиардных госконтрактах, с марта 2025 года руководит Россотрудничеством. С 2023 г. он находится под санкциями ЕС.

В настоящее время в АП Козак занимается двумя управлениями — управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и управление по приграничному сотрудничеству. С начала этого года часть полномочий начала переходить от Казака к Кириенко. В частности, Кириенко начал курировать в АП, кроме внутренней политики и Интернета, еще и отношения с Молдовой, Арменией и непризнанными Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем.

Напомним, что, по информации NYT, этнический украинец Дмитрий Козак, единственный в Кремле, хоть и не публично, но выступил против полномасштабного вторжения.

Дата публикации
Количество просмотров
707
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie