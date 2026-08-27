Путин может внезапно поставить точку в войне в Украине, ждать недолго: The Atlantic назвало возможный год

Владимир Путин / © Associated Press

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Визит главы ЦРУ в Москву свидетельствует о том, что Россия становится все более опасной и США хотели предостеречь ее от эскалации. Глава Кремля Путин стал более агрессивным, потому что спешит завершить войну в Украине на своих условиях в середине 2027 года из-за страха появления более проукраинского президента Америки.

Об этом говорится в аналитической статье The Atlantic.

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Визит главы ЦРУ проходит в самый тяжелый период войны.

В издании отмечают, что визит Ретклиффа проходит в один из самых сложных периодов войны для Кремля. Благодаря своим системам беспилотников Украина смогла наносить удары по военным целям и нефтяной инфраструктуре глубоко внутри России, в то же время препятствуя продвижению Москвы на поле боя, превращая фронт в смертельную коробку, в которой все движущееся поражается за считанные минуты.

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Россия может начать наземное вторжение в страну НАТО

Впрочем, слабость России может сделать Путина более безрассудным. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведывательном сообществе США сообщила, что Россия может совершить ограниченное нападение на государство НАТО, возможно, даже приступив к небольшому наземному вторжению. Такое нападение может повредить собственным интересам России, но Путин может рассматривать нападение на страну НАТО «как беспрецедентную возможность разорвать альянс, создав кризис, в котором Соединенные Штаты не примут меры».

Если Вашингтон не отреагирует на такой акт агрессии, Россия может доказать, что обещания НАТО защищать своих союзников действительно ничего не стоят. У Путина есть основания полагать, что США могут не вмешаться в войну, если Россия решится начать ее в ближайшее время. Трамп неоднократно демонстрировал пренебрежительное отношение к Европе и не слишком стремился противостоять Путину. К тому же из-за войны войны с Ираном запасы американского оружия существенно сократились.

Возможно, именно из-за опасений нового витка российской агрессии НАТО на прошлой неделе провело масштабные авиационные учения под руководством США над Польшей и Балтийским регионом. В рамках учений самолеты также приближались к российскому Калининграду.

Путин становится более агрессивным

Появляются и другие признаки того, что Путин может становиться все более агрессивным. В последние недели по Европе прокатилась серия диверсий и атак. В этом месяце в аэропорту Лейпцига обнаружили дроны со взрывчаткой. В Эстонии, Италии, Болгарии и Нидерландах — поддерживающих Украину странах — произошли взрывы и пожары на оружейных заводах и других важных объектах. Власти обвиняют Москву в части этих атак, хотя не все случаи связывают с Россией. Российские чиновники свою причастность отрицают. В то же время, эти инциденты похожи на уже известный почерк российских провокаций в Европе.

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Глава Кремля усиливает войну в Украине

Несмотря на возможные планы по другим странам Европы, Путин, похоже, не собирается прекращать войну против Украины. Россия усилила удары баллистическими ракетами по украинской инфраструктуре, воспользовавшись нехваткой систем ПВО в Киеве. По данным The Wall Street Journal, Путин может готовить новую масштабную мобилизацию, чтобы пополнить армию и возобновить наступление. Нынешней зимой Кремль также может попытаться сломить сопротивление Украины массированными ударами по энергетической инфраструктуре. Однако Киев вряд ли согласится на капитуляцию, понимая, что это не будет гарантировать прекращение российской агрессии.

Если Украина переживет эту зиму и сохранит возможность наносить удары по целям в глубине России, Путин может решить завершить войну в середине 2027 года. Одной из причин может стать перспектива прихода к власти в США в 2029 году президента, значительно больше поддерживающего Украину, чем Трамп. В таком случае Путин может попытаться договориться с будущей администрацией на выгодных для себя условиях.

За основу такого соглашения он может взять большинство пунктов 28-пунктного мирного плана Трампа, но без требования, чтобы Украина покинула ныне контролирующие территории. Это дало бы Путину время наладить отношения с США, пока Трамп остается президентом: добиться отмены санкций, возвращения России в G7 и одновременно попытаться ослабить НАТО из-за сближения с Трампом.

Визит главы ЦРУ в Москву — последние новости

Напомним, по информации издания Politico, глава ЦРУ Джон Ретклифф во время своего визита в Москву передал Путину жесткое предупреждение. Он призвал главу Кремля отказаться от ударов по союзникам НАТО и снизить поддержку Ирана.

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Такого же мнения придерживается сенатор-демократ США Ричард Блюменталь. Он считает, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф во время своего необъявленного визита в Москву предупредил Путина о последствиях в случае эскалации войны.

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