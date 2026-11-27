Конгресс США / © Associated Press

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Возможная потеря республиканцами большинства в Конгрессе США не обязательно ослабит власть Дональда Трампа.

Об этом говорится в аналитическом материале Atlantic Council.

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Авторы публикации обратили внимание на недавнее возвращение генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, которому, по оценке издания, немаловажную роль помог сыграть лично Трамп. Этот случай рассматривается как один из примеров готовности президента вмешиваться в дела ведущих мировых компаний и ключевые торговые отношения США.

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При этом Трамп действует даже на фоне подготовки демократов к попытке упразднить введенные им пошлины. В издании предполагается, что следующие два года могут стать периодом не сокращения президентского влияния, а обострения борьбы между ветвями власти.

Для сравнения Atlantic Council напомнил о событиях 1946 года, когда президент Гарри Трумэн потерпел значительное поражение на промежуточных выборах. Тогда Демократическая партия впервые за десять лет потеряла контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом.

Однако это не помешало Трумэну добиться важных результатов во внешней политике. В частности, при его президентстве реализовали «План Маршалла», организовали «Берлинский воздушный мост» и создали НАТО.

Как объясняет издание, достичь этого Трумэна удалось благодаря сотрудничеству с влиятельными республиканцами-интернационалистами. Одним из главных его партнеров был сенатор от Мичигана Артур Ванденберг, возглавлявший Комитет Сената по международным отношениям.

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В то же время, Atlantic Council сомневается, что Трамп сможет наладить аналогичное взаимодействие с сенатором-демократом Крисом Кунсом из Делавера, которому прогнозируют руководство этим комитетом.

В материале отмечается, что отношения между ними могут осложнить принципиальные разногласия по Украине и Ирану, а также расширение расследований демократов относительно вероятных конфликтов интересов у администрации Трампа.

Аналитики предостерегают, что политическое противостояние в США может повлиять на расчеты Кремля. В частности, Путин может по ошибке воспринять внутренние споры в Вашингтоне как возможность усилить агрессию против Украины без серьезных последствий.

В публикации также предполагают, что российский диктатор понимает: следующие президенты США, вероятнее всего, будут менее критичны к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чем Трамп, недавно назвал Путина «другом».

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В то же время, более проукраинский состав Конгресса может усилить давление на американского президента, требуя продолжения помощи Киеву. Это, по мнению авторов, способно усложнить российские расчеты по возможному сокращению американской поддержки Украины.

Отдельно издание обращает внимание на ситуацию на фронте. По его оценке, российские войска уже несколько месяцев не могут добиться существенного продвижения, из-за чего Москва усиливает удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Среди возможных следующих шагов Кремля Atlantic Council называет активизацию гибридных атак против поддерживающих Украину европейских стран. Параллельно Путин может пытаться усилить личное влияние на Трампа, чтобы побудить его оказывать дополнительное давление на Зеленского и добиваться принятия условий мира, выгодных Кремлю.

Еще одним фактором неопределенности авторы называют ситуацию вокруг Nvidia. По их мнению, эта история продемонстрировала, насколько тесно переплетены интересы крупных технологических компаний, национальная безопасность, технологическое лидерство и финансовые рынки.

«Любые потрясения в одной сфере могут иметь последствия для других», — отмечается в материале.

Atlantic Council предполагает, что ближайшие два года могут оказаться особенно опасными из-за одновременного развития многочисленных кризисов и политических процессов, все сильнее влияющих друг на друга.

В заключение авторы призвали Трампа и Конгресс, который может перейти под контроль демократов, искать совместные решения перед политическими противостояниями 2027 года. По их мнению, сотрудничество между Белым домом и законодателями будет необходимо во избежание серьезных потрясений для США и их союзников.

Ранее сообщалось, что в США угрожают конгрессменам-демократам возможностью уголовного преследования по федеральному закону о «заговоре против прав», если те будут проводить агрессивные расследования в отношении союзников президента Дональда Трампа.

Мы ранее информировали, что американские законодатели и европейские союзники ищут способы усилить позиции Украины на фоне давления президента США Дональда Трампа.

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