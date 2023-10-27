Путин может выиграть от затяжной войны на Ближнем Востоке – NYT

События в Израиле отвлекают Запад от боевых действий в Украине, отмечает эксперт по российской внешней политике Ханна Нотте.

Россия в настоящее время пожинает плоды регионального хаоса. Прежде всего, события в Израиле отвлекают западных политиков и общественность от войны в Украине, это могло бы принести РФ передышку от постоянного расследования ее военных преступлений.

Об этом пишет эксперт по российской внешней политике Ханна Нотте в статье для The New York Times.

"Если не хватает внимания СМИ, то не будет и боеприпасов. В конце концов Израилю может понадобиться оружие, которого сейчас не хватает и Украине, включая дроны и артиллерийские снаряды", — говорится в статье.

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Однако, как считает эксперт, наибольшая выгода для РФ – возвращение в мировое сообщество, поскольку ее позиция по поводу конфликта в Израиле схожа с общественными настроениями на большей части Ближнего Востока. Так, Кремль отказался называть нападение боевиков ХАМАСа на израильтян терроризмом, а возложил всю вину на Запад.

"Сквозь банальность о мире, призывы к защите всех гражданских лиц и признанию права Израиля на самооборону просматриваются намеки на пропалестинскую позицию", — говорится в статье.

Нотте также предполагает, что Россия, которая пытается представить вторжение в Украину как "антиколониальную" войну против доминирования Запада, может привлечь на свою сторону развивающиеся страны.

"Цинизм России во всем этом очевиден", – добавила она.

По мнению Ханны Нотте, Запад пока далек от победы в битве нарративов.

Напомним, министр энергетики государства Израиль Исраэль Кац заявил, что сейчас идет Третья мировая война с участием России.

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