Путин может заменить Кадырова другим Кадыровым: эксперт о вертоятном трансфере власти в Чечне

Российский диктатор Путин в случае смерти или болезни своего приспешника Рамзана Кадырова может поставить руководить Чечней его старшего сына, 17-летнего Ахмата Кадырова.

Такое мнение в эксклюзивном интервью высказал политконсультант Дмитрий Васильев.

Васильев считает, что после бунта Пригожина Путин считает Кадырова предателем, ведь боевики "дон-дона" так и не доехали вовремя в Ростов для подавления мятежа.

"Я думаю, что во время пригожинского мятежа у Путина было две очень тяжелых для него неожиданности. Первая неожиданность – это то, что Пригожин позволил себе подняться против Путина. А вторая неожиданность – что Кадыров постоянно искал то билеты, то бензин для того, чтобы поднять свои войска и доехать до Пригожина и остановить его.

Я думаю, что у Путина есть представление о том, что предателей двое: Пригожин, которого он убил, и второй изменник – это Кадыров, не защитивший Москву от Пригожина", – рассуждает эксперт.

По его мнению, если Кадыров действительно отравлен, то очевидно, что он может быть отравлен только по решению одного человека – Путина.

"Когда-то в Кремле Путин фотографировался с сыном Кадырова и, возможно, таким образом как раз Путин уже тогда показал, кто должен править в Ичкерии, и он хочет, чтобы это был Кадыров, но, возможно, другой, не Рамзан. Поэтому, возможно, Путин делает такой трансферт власти таким способом, который мы наблюдаем", – отмечает Васильев.

Удастся ли Путину осуществить такой трансфер власти в Чечне

"Удастся ли это Путину? Кто знает. Он, в принципе, пока имеет достаточно серьезные рычаги влияния... Удастся ли младшему Кадырову удержать власть – это будет зависеть от его окружения, которое поставит и утвердит Путин. Но это сейчас создаст возможность для реальных оппозиционных сил Ичкерии решить вопрос будущего. И все же начать определенные процессы для того, чтобы клан Кадырова пришел в упадок", – подытожил Дмитрий Васильев.

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Напомним, Рамзан Кадыров представил Путину своего сына в марте этого года.

На днях появились сообщения о резком ухудшении здоровья Кадырова и чеченский диктатор впал в кому.

По словам чеченского оппозиционера Абубакара Янгулбаева, Кадыров, после того как он находился в коме, предположительно умер вечером 17 сентября.

В Главном управлении разведки Украины отреагировали на слухи о вероятной смерти Кадырова и сообщили, что "дон-дон" пока жив, но в тяжелом состоянии.

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