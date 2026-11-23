Британский министр назвал Путина «мясником» / © Associated Press

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Многочисленные упоминания слов президента США Дональда Трампа о том, что российский диктатор Владимир Путин является его другом, спровоцировали волну жесткой критики. Младший британский министр по связям с регионами и по европейским делам Хэмиш Фалконер назвал Путина «мясником» и отреагировал на слова Трампа.

Об этом пишет Sky News.

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«Мясник» Путин не является другом для Великобритании — заявление британского министра

Президент США опубликовал в соцсети Truth Social сообщение, где написал под фото с Путиным «мой друг». Это произошло после того, как журналисты услышали, что он обратился к российскому лидеру теми же словами во время их встречи на историческом трехстороннем саммите в Китае в прошлый четверг.

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Британский министр Хэмиш Фалконер пополнил ряды политиков, которые осудили как высказывание Трампа, так и действия главы Кремля. В эфире телеканала Sky News чиновник назвал Путина «мясником» и раскритиковал «варварскую, незаконную войну России».

«Цена оказалась чрезвычайно высокой, и, пожалуй, самой высокой именно для той страны, которую представляет этот человек. Россия ужасно страдает от незаконной войны. Она жестокая. Она лишает российскую молодежь огромного количества возможностей, о чем можно услышать непосредственно от них самих. Мог ли бы Владимир Путин быть моим другом? Нет. И он также не является другом для Великобритании», — заявил Фалконер.

Отвечая на вопрос, планирует ли британское правительство донести свою позицию по поводу заявлений о «дружбе» до Вашингтона, Фалконер добавил:

«Премьер-министр регулярно общается с президентом и совершенно не сдерживает себя в высказываниях, передавая всю глубину чувств, которые у Великобритании вообще есть относительно вторжения России в Украину».

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Владимир Путин: последние новости

Напомним, по данным изданий The Moscow Times, а также аналитиков New Eurasian Strategies Centre, Владимир Путин вместо поиска одного преемника выстраивает новую систему власти на автопилоте.

Он распределяет ежедневное управление между 13 лояльными младшими технократами и «наместниками», среди которых Денис Мантуров, Игорь Краснов, Александр Новак, Максим Орешкин и Алексей Дюмин, постепенно отодвигая на второй план представителей «старой гвардии» типа Михаила Мишустина.

В то же время, сам Путин оставляет за собой контроль над силовиками и роль главного арбитра, не давая ни одной из группировок сосредоточить чрезмерное влияние.

Кроме того, по оценке Atlantic Council, российская система приобретает феодальные черты: стратегические должности в госуправлении и бизнесе получают дети близких друзей Путина и его собственные родственники — в частности двоюродная племянница Анна Цивилева, дочери Екатерина Тихонова и Мария Воронцова, а также вице-премьер Дмитрий Патрушев. Путин поддерживает постоянное соперничество между этими кланами во избежание появления самостоятельных центров влияния и потенциальных угроз для себя.

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