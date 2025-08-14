ТСН в социальных сетях

Путин на Аляске хочет обсудить сокращение войск НАТО в Польше — Туск

Москва во время переговоров на Аляске хотела бы поднять тему сокращения сил НАТО в Европе.

Игорь Бережанский
Дональд Туск

Дональд Туск / © Associated Press

На переговорах с США, которые запланированы на Аляске, Россия хотела бы вынести обсуждение вопроса сокращения военного присутствия НАТО в Европе, в частности в Польше.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции, передает Укринформ.

По его словам, европейские лидеры уже определили общую позицию по поводу предстоящих переговоров Дональда Трампа с диктатором Путиным, и эта позиция соответствует ожиданиям Варшавы.

«Речь идет о том, чтобы никому не пришло в голову дать России право определять границы своих соседей. Короче говоря, чтобы никто во время предстоящих мирных переговоров не решил признать право России на территории, захваченные в результате агрессии и нарушения всех возможных международных договоров», — подчеркнул Туск.

Он подчеркнул, что великие государства не должны решать судьбу меньших стран без их участия.

«Польская позиция — ничего об Украине без Украины — тоже имеет более широкий смысл: ничего о Европе без Европы. Знаю (это не наши домыслы), что российская сторона очень хотела бы включить в переговоры и окончательные решения о мире в Украине также тему безопасности и военной ситуации не только Украины, но и таких стран, как Польша», — отметил премьер.

По словам Туска, Москва стремится «сыграть роль якобы гарантов безопасности» и хотела бы добавить к переговорам вопрос о сокращении присутствия войск НАТО, например, в Польше.

Он подчеркнул, что для противодействия таким планам важно создать солидарную и объединенную позицию европейских государств как в отношении России, так и США.

Туск также отметил, что в Варшаве ожидали введения американских санкций против России после 8 августа, но вместо этого поступила информация о встрече на Аляске.

«Мы все хотели бы, чтобы встреча на Аляске так подействовала на Россию, как подействовали санкции», — резюмировал глава польского правительства.

Ранее Дональд Туск заявлял, что РФ пытается рассорить Варшаву и Киев на фоне приближающегося «решающего момента» в российско-украинской войне.

Мы ранее информировали, что президент Франции раскрыл позицию Трампа относительно гарантий безопасности для Украины, исключающей участие НАТО.

