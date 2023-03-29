Путин на фоне рекордной смертности заявил об увеличении продолжительности жизни в России: что не так

По итогам 2022 года численность постоянного населения РФ сократилась еще на 566 тысяч человек.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что россияне вроде бы начали дольше жить. По его словам, в 2022 году продолжительность жизни в РФ выросла на 2,7 года – до 72,8 года.

Об этом он заявил во время совещания с членами правительства РФ, отметив снижение смертности среди россиян, передает " Обозреватель ".

"За прошлый год продолжительность жизни в России выросла на 2,7 года. Сейчас она составляет 72,8 года. Продолжает снижаться смертность", – сказал Путин.

Он подчеркнул, что власть должна поддерживать увеличение срока жизни россиян.

"Принципиально важно поддержать эти тенденции в области демографии. Это интегральная, важнейшая задача для всех уровней власти", – отметил Путин.

Вместе с тем российские СМИ со ссылкой на Росстат сообщают, что по состоянию на начало февраля Россия вымирала со скоростью 1,5 тысячи человек в день, что стало рекордом с 1947 года.

"По итогам 2022 года численность постоянного населения РФ сократилась еще на 566 тыс. человек, отчитался Росстат", – говорится в сообщении.

Российская статистика также впервые с 2000 г. зафиксировала сокращение населения 5 лет подряд.

в 2018 году постоянных жителей в стране уменьшилось на 100 тыс. человек;

в 2019-м – на 100 тыс. человек;

в 2020-м – на 500 тыс. человек;

в 2021-м – на 600 тыс. человек.

"И это не конец. "Дно" рождаемости, установленное в конце 1990-х после постсоветской экономической катастрофы, будет пробито в следующем году, если война в Украине продолжится", – констатируют авторы материала.

Напомним, ранее спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков заявил, мол, "гибридная война враждебных стран против РФ" продлится долго. Более того , он призвал объединиться вокруг кремлевского "фюрера" Владимира Путина.

Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что войну, которую Россия развязала против Украины, можно завершить дипломатическим путем только после того, как РФ уйдет со всех оккупированных территорий Украины, а власти страны-агрессоры изменятся.

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